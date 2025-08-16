X!

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

Suusatamine
Rullsuusatamise Eesti meistrivõistlused
Rullsuusatamise Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Erik Kukk
Suusatamine

Tehvandi Spordikeskuses algasid Eesti meistrivõistlused rullsuusatamises ning avapäeval selgitati välja Eesti meistrid vabatehnika sprindis, kus esikoha teenisid Karl Sebastian Dremljuga ja Mariel Merlii Pulles.

Meeste esikolmik kuulus Võru sportlastele: finaalis näitas parimat kiirust 24-aastane Karl Sebastian Dremljuga (Võru Suusaklubi), tema järel lõpetasid 31-aastane Marko Kilp (Võru Suusaklubi) ja reedel 18. sünnipäeva tähistanud Daniel Varikov (Võru Biathlon/Võru Spordikool). 

"Eelsõit on Eesti meistrivõistlustel ennekõike vajalik selleks, et tunnetus paika saada ja proovida, kuidas keha hetkel töötab. Finaalsõitudes tuli aga mängu taktika: veerand- ja poolfinaalis sain erinevaid variante katsetada ning finaalis õnnestus ideaalne lahendus leida. Võitlus oli tihe, kuid lõpuks suutsime Võru poistega poodiumi kokku panna," ütles võitja Dremljuga.

"Olen meistritiitlit oodanud juba varasematel aastatel, kuid siis on ebaõnn või omaenda kehvad otsused selle võimaluse käest võtnud. Teadsin, et kui kõik õnnestub, on võit võimalik – ja sain sellega hakkama," lisas ta. 

Naiste konkurentsis oli kiireim 26-aastane Mariel Merlii Pulles (MTÜ Karupesa Team), kes jättis hõbemedali 25-aastasele klubikaaslasele Teiloora Ojastele. Kolmandaks platseerus 23-aastane Kaidy Kaasiku (Ambla Spordiklubi). 

"Meil lõppes just kolmenädalane mäestikulaager Prantsusmaal ning ma ei olnud kindel, kuidas keha selle järel toimib. Alates veerandfinaalist jälgisin rohkem, mida teised teevad, ja kontrollisin end. Viimases sõidus sai kurv hästi võetud ja lõpus korralikult sprinditud – nii õnnestuski võit kindlustada," ütles värske Eesti meister Pulles.

"Rõõmustav on see, kui tublisti noored tüdrukud, eriti eelsõitudes, sõitsid. Nad näitasid, et peale kasvab uus ja ambitsioonikas põlvkond, kes paneb ka kogenenumad sportlased pingutama," lisas ta. "[Pühapäevaks] olen samuti korralikult valmistunud. Loodan, et suudan kõik välja panna ja teha tugeva tulemuse," lõpetas sportlane. 

Pühapäeval võisteldakse viie, kümne ja 15 kilomeetri pikkustel distantsidel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

sport.err.ee värsked uudised

22:30

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

22:06

ETV spordisaade, 16. august

21:46

Sunderland naasis Premier League'i võidukalt

21:18

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste medalisoosikud ei vääratanud

20:53

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa Uuendatud

20:28

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

19:21

Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

18:49

Kettagolfi Eesti meistritiitli pälvisid Villmann ja Tätte

18:24

Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

18:04

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

laskesuusatamine

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

jäähoki

15:49

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

12.08

HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

06.07

Hokiässade Rooba ja Liiviku laagrisse kogunevad profid, noored ja lapsed

freestyle suusatamine

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

31.03

Tõnis Sildaru: teiste koondiste sportlased ei pea väga mõtlema, kuidas järgmisele MK-le jõuavad

kahevõistlus

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

suusatamine

20:28

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

25.06

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

11.08

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

11.08

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

11.08

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

11.08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

iluuisutamine

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo