Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

Meeste esikolmik kuulus Võru sportlastele: finaalis näitas parimat kiirust 24-aastane Karl Sebastian Dremljuga (Võru Suusaklubi), tema järel lõpetasid 31-aastane Marko Kilp (Võru Suusaklubi) ja reedel 18. sünnipäeva tähistanud Daniel Varikov (Võru Biathlon/Võru Spordikool).

"Eelsõit on Eesti meistrivõistlustel ennekõike vajalik selleks, et tunnetus paika saada ja proovida, kuidas keha hetkel töötab. Finaalsõitudes tuli aga mängu taktika: veerand- ja poolfinaalis sain erinevaid variante katsetada ning finaalis õnnestus ideaalne lahendus leida. Võitlus oli tihe, kuid lõpuks suutsime Võru poistega poodiumi kokku panna," ütles võitja Dremljuga.

"Olen meistritiitlit oodanud juba varasematel aastatel, kuid siis on ebaõnn või omaenda kehvad otsused selle võimaluse käest võtnud. Teadsin, et kui kõik õnnestub, on võit võimalik – ja sain sellega hakkama," lisas ta.

Naiste konkurentsis oli kiireim 26-aastane Mariel Merlii Pulles (MTÜ Karupesa Team), kes jättis hõbemedali 25-aastasele klubikaaslasele Teiloora Ojastele. Kolmandaks platseerus 23-aastane Kaidy Kaasiku (Ambla Spordiklubi).

"Meil lõppes just kolmenädalane mäestikulaager Prantsusmaal ning ma ei olnud kindel, kuidas keha selle järel toimib. Alates veerandfinaalist jälgisin rohkem, mida teised teevad, ja kontrollisin end. Viimases sõidus sai kurv hästi võetud ja lõpus korralikult sprinditud – nii õnnestuski võit kindlustada," ütles värske Eesti meister Pulles.

"Rõõmustav on see, kui tublisti noored tüdrukud, eriti eelsõitudes, sõitsid. Nad näitasid, et peale kasvab uus ja ambitsioonikas põlvkond, kes paneb ka kogenenumad sportlased pingutama," lisas ta. "[Pühapäevaks] olen samuti korralikult valmistunud. Loodan, et suudan kõik välja panna ja teha tugeva tulemuse," lõpetas sportlane.

Pühapäeval võisteldakse viie, kümne ja 15 kilomeetri pikkustel distantsidel.