X!

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

Arvamus
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Basket/Facebook
Arvamus

Eesti korvpallikoondis on taas lahinguratsul ja valmis ajalugu tegema. Kaasajal pole koondise tegemiste areaal enam eriti suur, jäänud on vaid tiitlivõistluste mängud. Muuks pole enam mahti, klubide tahtmised ja soovid prevaleerivad. Maavõistluste ja muude sõprusturniiride aeg on pöördumatult möödas, kirjutab korvpallisõbrast spordiajaloolane Märt Ibrus oma kommentaaris.

Koroonaaeg pakkus unikaalse võimaluse Balti turniiri korraldamiseks, sellest on juba viis aastat möödas. 2022 sai Tartus peetud ka Ilmar Kullam 100 turniir, ent kolmanda osalise osavõtt tuli Eesti korvpalliliidul täiega kinni maksta. EM-finaalturniiriks valmistumisel ollakse kõigeks valmis. Seekordki kavatsetud turniiri ei õnnestunud korraldada. Jäi vaid variant leida sobivaid vastaseid kontrollmängudeks, seejuures tuli leppida seisuga, mis jäi lauale suurte korvpallimaade omavahel eelnevalt kooskõlastatud mängude põhjal.

Soov oli leida erineva stiiliga vastaseid, arvestades samas kõigi omapoolseid tingimusi. Nii saavad kõik need kohtumised tugeva templi – tegemist on kontrollmängudega. Ajaloost neid siiski ei kustutata, rahvuskoondis on platsis, hümnid kõlanud, protokoll täidetud. Ometi, on toimunud oluline nihe, põhimõtteline muutus. Naabrid lätlased, kellega pidasime Euroopas üldse esimese maavõistluse 1924, pidasid meiega samaväärselt hoolega statistikat  läbi aegade. Nüüd on nad aga oma koondise registris teinud olulise kärpe, alles on jäetud vaid kõik tiitlivõistluste mängud alates aastast 1935. Eks seda teed minnakse peatselt kõikjal.

Eesti koondisel täitus mullu 100 aastat esimesest maavõistlusest. Nende aastate mängud on kaardistatud ja täielikult esitatud Rein Järva ja Märt Ibruse koostatud raamatus "Eesti korvpallikoondis – esimene sada". Sellel on kindlasti väärtus tuleviku jaoks, see on ajalugu, see on meie korvpalli vundament, millele rahvuskoondise tegemised toetuvad. Teine sajand on aga käsil, mängud talletuvad erinevates vormides, esmalt digiarhiivi, sünnivad uued lood ja kangelased, põhiraamistikuks kujunevad just tiitlivõistlused, sest need on olulised, annavad tõese pildi ala tegelikust arengust.

Omaaegne koondise peatreener Heino Enden, kelle käe all mängiti aastail 2001–2004 kokku 40 mängu, sõnas juba siis, et kontrollmängude tulemustel pole tähtsust. Neil aastail mängiti ka neli Balti mere turniiri, kus siiski mängiti karikale. N-ö punktivabades mängudes saadigi vaid viis võitu 24 mängust. Tiitlivõistluste alagrupiturniiridel oldi aga edukamad, 16 mängus koguti kuus võitu. Sellest ajast saati ehk 21. sajandil ongi muutused rahvusvahelises korvpallielus aina kiiremad.

Koondis peab loomulikult kõigega kohanema. Tiit Soku esimesel peatreeneriperioodil 2005–2007 oldi statistika järgi edukad. Kontrollmängudes jäädi alla 13:15, EM-sarjas aga peale 7:6. Üllar Kerde käe all 2008–2009 olid tulemused vastavalt 9:5 (!) ja 2:11. Soku II perioodil 2010–2019 oli bilanss 27:38 ja  25:26. Seejuures oli tähelepanuväärne aasta 2012, mil kaotati kõik viis kontrollmängu, aga võideti tiitlimängud 6:4! 2011 ja 2017 jäädi mõlemal rindel peale, kogusummat mõjutas negatiivselt vaid aasta 2018, kaotati kõik neli kontrollmängu ja n-ö punktimängudes jäädi alla 1:7. Siis toimus teadupärast ka suur pereheitmine, noor põlvkond sai oma tuleristsed. Jukka Toijala skoorid olid omakorda 8:6 ja 13:18.

Alates aastast 1992 on koondise võiduprotsent olnud 43. Võitude noppimine pole olnud kerge, ega ka kõrgemale ronides tugevamas seltskonnas asi kergemaks ei lähe. Aastail 2015 ja 2022, kui osaleti EM-finaalturniiril, jäi võiduprotsent just kehvemaks.

Sel suvel on kolm kontrollmängu peetud. Esimesed kaks vastast olid meist seni ajalooliselt edukamad olnud. Leedule jäimegi kindlalt alla, õnneks Iisraeli vastu olime võidukad. Ka eelmine omavaheline mäng kuulus meile. Nüüd on seis meie poolt vaadatuna 6:8. Gruusia vastu saadi ka võit, nendega ongi meil ajalooliselt hästi läinud, nagu ka kahe järgmise vastase Rootsi ja Suurbritanniaga.

Keerulisem on loomulikult EM-finaalturniiri vastastega. Positiivne on saldo vaid Portugali ja ka naabri Läti vastu, kes küll astub võõrustajana seekord võistlustulle suurte edulootustega. Meiegi korvpallirahvas läheb järgmistele nädalatele vastu suure tuhinaga, põnevad mängud on ootel!

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

sport.err.ee uudised

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

13:31

Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

12:09

Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

11:46

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

10:43

Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

09:34

Eesti kabetajad võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt neli medalit

08:55

Kuusk mängis Poolas hooaja esimesed minutid, Tamm teenis Sloveenias penalti

08:32

Elizaveta Anikina võttis teise järjestikuse turniirivõidu

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

10.08

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

ETV spordisaade, 10. august

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

10.08

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Tasavägise lauritsapäeva jooksu võitis Roman Fosti

10.08

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

10.08

Mõlemad Eesti paatkonnad lõpetasid U-19 MM-i 18. kohal

10.08

Katarina Elisabeth Käpa siirdus Poola klubisse Medyk Konin

10.08

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

10.08

Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras

10.08

Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane

10.08

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

10.08

Soomer võitis Pärnus Superbike´de sõidu, Kajak saavutas kaks esikohta

10.08

Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

10.08

VIDEO | Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

10.08

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

10.08

Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

10.08

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

10.08

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

10.08

Markus Kajak: tulevikus tahaksin olla Porsche tehasesõitja

09.08

Pühapäeval saab Pirital alguse avamerepurjetamise MM

09.08

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

09.08

Aigro pääses suvisel GP-etapil teise hüppevooru

09.08

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo