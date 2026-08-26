Ilver mängib uue klubikaaslase vastu: eks siis näeb, mis ta teha oskab!

"Saal on väga hea, võrreldes selle linnaga, mis on rohkem väike küla," muigas Eesti koondise ääremängija Markus Ilver kolmapäeva õhtul toimunud pallitrennis ERR-iga rääkides. "Tunne on päris hea: suvel on ikka vorm selline nagu on, aga arvan, et kõigil on tunne hea. Saalis on palav, seda tundsime juba eile, et õhku ei ole," lisas ta.

Kolmapäevases mängueelses trennis pööras koondise juhendaja Heiko Rannula tähelepanu Ungari mänguplaanile. "Vaatasime, mis kaitse võib neil tulla, et oskaks selle vastu rünnata ja ära ei ehmataks. Kiireid rohkem joosta, proovime ikka vastaseid üle joosta," sõnas Ilver.

Juuli alguses sõlmis Ilver lepingu Rannula juhendatava Varssavi Legiaga. Kahel viimasel aastal Poola meistriks tulnud klubi lõi suvel käed ka neljapäeval Eesti vastu väljakule tuleva György Golomaniga. "Pikk mees, eks siis homme näeb, mis ta teha oskab ja siis saab juba uueks hooajaks ka veidi näha," naeris Ilver.

Nii Eestil kui Ungaril on MM-valiksarjas kolm võitu ja kolm kaotust. Juba pühapäeval võõrustab Eesti kodusaalis Soomet. "Eks me kõik peame andma endast sada protsenti ja kõik väljakule jätma. Kaitse poolel, lauas, vabad visked ära panema: muud polegi. On väga tähtis kohtumine ikkagi MM-valiksari, aga kõva survet tunda ei ole," tõdes Ilver.

Otseülekanne Ungari ja Eesti vahelisest MM-valikmängust algab ETV2-s neljapäeval kell 18.45.