Eesti korvpallineiud lõpetasid EM-turniiri võiduga

Viimases kohtumises saadi jagu Põhja-Makedooniast 76:64 (21:13, 19:22, 18:8, 18:21). Laura Liisa Grünmann tõi Eesti kasuks 26 ja Bia Aller 16 punkti.

Seni oli Eesti saanud vaid kaotuseid: alagrupis jäädi alla Austriale 57:77, Leedule 55:60, Iirimaale 55:88 ja Luksemburgile 79:81.

Järgnesid mängud 17.-20. kohale. Seal tuli tunnistada kõigepealt Norra (54:78) ja seejärel ka Aserbaidžaani (71:74) paremust.

Kuigi turniir lõpetati võiduga, siis tuli ikka leppida viimase ehk 20. kohaga, kuna surnud ringis Põhja-Makedoonia ja Norraga jäid konkurendid siiski peale.

Kogu turniiri peale oli Eesti kõige resultatiivsem mängija Grünmann, kes korjas keskmiselt 21,1 silma, 7,1 lauapalli ja 3,4 tulemuslikku söötu mängus.