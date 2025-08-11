Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

X!

Keilas toimunud ultrajooksuvõistluse Heavy Metal Ultra võitis Kaur Alle, kes läbis 39 ringi ehk 261,534 kilomeetrit. Naistest oli 30 ringiga edukaim Liis Siigur.

Võiduga kindlustas Kaur Alle endale koha Eesti koondises 2026. aasta backyard ultra võistkondlikeks maailmameistrivõistlusteks.

Eesti valitsevale 24 tunni ja 100 kilomeetri ultrajooksu meistrile Kaur Allele oli see elu teine backyard ultra. Kui eelmisel aastal piirdus ta Keilas 18 ringi ehk 120,7 kilomeetriga, siis sel korral uuenes isiklik rekord enam kui 20 ringiga.

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Kaur Alle Hannes Veide (55 ringi) ja Oliver Kalvi (45 ringi) järel kolmandale kohale.

Kaur Alle võitjana finišis. Autor/allikas: HMU

Niinimetatud viimase mehe jooksu formaadis suutis võitjale kõige kauem konkurentsi pakkuda Reigo Lehtla, kes sai kirja 38 ringi ehk 254,828 kilomeetrit. Isiklikku rekordit parandas ta kolme ringiga.

Reigo Lehtla. Autor/allikas: HMU

Paremuselt kolmas mees Mikk Rooden läbis oma backyard ultra debüüdil 35 ringi ehk 234,710 kilomeetrit.

Naistest oli 30 ringiga ehk 201,180 kilomeetriga edukaim Liis Siigur, kelle isiklik ja Eesti naiste rekord on 34 ringi. Blanca Punt sai kirja 22 ringi ehk 147,532 kilomeetrit ning Birgit Veldi ja Liina Kesamaa tulemuseks jäi 18 ringi ehk 120,708 kilomeetrit.

Liis Siigur. Autor/allikas: HMU

Keilas läks laupäeval starti 91 jooksjat. Lisaks Eestile olid esindatud Austria, Saksamaa, Läti ja Itaalia.

Backyard ultra'l starditakse igal täistunnil 6,7 kilomeetri pikkusele ringile. Võistlus kestab seni, kuni rajale on jäänud vaid üks jooksja, kes peab võitjaks tulekuks läbima määrustepäraselt ehk tunni jooksul viimase ringi. USA-st pärit võistlusformaadi reglemendi järgi loetakse kõik ülejäänud võistlejad katkestajateks.

Järgmise ultrajooksuna on Eestis 30. augustil kavas Sillamäe ultra, kus selguvad riigi meistrid 100 kilomeetri ultrajooksus.

