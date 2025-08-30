Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit

Kairi Marlen Antoniak uuendas 2014. aastast Mari Boikovi nimel olnud Eesti rekordit 9:07.32 rohkem kui 20 minutiga.

Võistluse käigus võttis Antoniak enda nimele ka 50 kilomeetri Eesti tipptulemuse ajaga 4:17.12. Julia Rakitina nimel olnud 50 kilomeetri rekordit parandas ta 11 minutiga.

100 km ultrajooksu Eesti meistrivõistluste naiste esikolmik.

Naistest sai teise koha Maarika Vällik (9:49.21) ja kolmas oli Maive Vill (11:28.18).

100 km ultrajooksu Eesti meistrivõistluste meeste esikolmik. Autor/allikas: Aet Kiisla/Gurmeejooksud.ee

Kui naiste tiitlikaitsja Julia Rakitina oli kahjuks sunnitud pärast 22 kilomeetri läbimist katkestama, siis meestest suutis Kaur Alle eelmisel aastal saavutatud võitu korrata. Eelmisel aastal jäi Allel kaheksa tunni piir alistamata, sel korral suutis ta saada võiduajaks 7:58.38.

Eesti meistrivõistluste hõbe kuulus Gunnar Kingole (8:31.43) ja pronksi sai Cristen-Evary Sarapuu-Sikka (8:41.13).

Meestest saavutas võistluse üldvõidu väga hea aja 6:38.53-ga leedulane Andrej Jegorov. Tema tulemus oli parem ka Ranno Erala 2016. aastal püstitatud Eesti rekordist 6:47.40. Leedu kõikide aegade edetabelis tõusis Jegorov kolmandale kohale, Leedu edetabelit juhib maailma tipptulemuse 6:05.35-ga Aleksandr Sorokin.

Sillamäe võistlusel sai teiste seas tulemuse kirja ka ratastoolis võistlusmaa läbinud Vladimir Frolov, kes sai ajaks 10:51.18.

Kokku osales võistlusel 28 ultrasportlast. Neist suutis 100 kilomeetrit läbida 15 sportlast. Teiste seas sai sellega hakkama ka Jaak Rohtsalu, kes uuendas tunni ja kümne minutiga enda nimel olevat M65 klassi Eesti rekordit, saades ajaks 11:20.06.