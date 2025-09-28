X!

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

Kergejõustik
Eestlased Leedu ultrajooksuvõistlusel.
Eestlased Leedu ultrajooksuvõistlusel. Autor/allikas: Erakogu
Kergejõustik

Leedus Alytuses toimunud ultrajooksuvõistlusel "Swampman backyard ultra" saavutas Liina Kesamaa naistest esikoha.

Liina Kesamaa suutis 6,7 kilomeetri pikkust ringi läbida 24 korda ehk ööpäevaga läbis ta 160,944 kilomeetrit. Kesamaa isiklik rekord selles jooksuformaadis on kaks aastat tagasi joostud 31 ringi ehk 207,886 kilomeetrit.

Eestlastest olid Leedus stardis ka 18 ringi läbinud Mikk Prantsen (isiklik rekord 30 ringi) ja 15 ringi läbinud Kristian Tulp (isiklik rekord rekord 19 ringi).

Backyard ultra formaadis stardivad jooksjad igal täistunnil 6,7 kilomeetri pikkusele ringile. Võistlus kestab seni, kuni rajale on jäänud üks jooksja.

Toimetaja: Rene Kundla

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

15:10

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 30-aastaselt

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

21.09

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

21.09

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

21.09

Berliinis sündis maratonijooksu maailma hooaja tippmark

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

20.09

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

sport.err.ee uudised

16:32

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

16:12

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

15:43

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

15:10

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

15:05

Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

14:35

Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

14:12

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

13:42

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

13:15

Sõudmise MM-i medalitabeli võitis Hiina, naiste ühepaadi kuld selgitati ülinapilt

12:46

Inglismaa ragbinaised krooniti rekordilise publiku ees maailmameistriteks

12:18

Ruben Volt oli TCR Europe sarja viimasel etapil võidukas

11:32

Eesti ameerika jalgpallur mängib kolmandat aastat järjest German Bowlis

11:06

Merily Väster tuli rannamaadluse U-17 MM-il medalile

10:47

Tšiili noored alustasid MM-i viimase hetke võiduga, kolm punkti ka Ukrainale

10:23

Atletico lõi Realile viis väravat ja katkestas linnarivaali ilusa seeria

09:48

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

09:12

Marc Marquez krooniti pika pausi järel taas MotoGP maailmameistriks

08:10

Sakus näitasid tulist heitlust Krestinov ja Rätsep

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo