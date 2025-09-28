Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

Liina Kesamaa suutis 6,7 kilomeetri pikkust ringi läbida 24 korda ehk ööpäevaga läbis ta 160,944 kilomeetrit. Kesamaa isiklik rekord selles jooksuformaadis on kaks aastat tagasi joostud 31 ringi ehk 207,886 kilomeetrit.

Eestlastest olid Leedus stardis ka 18 ringi läbinud Mikk Prantsen (isiklik rekord 30 ringi) ja 15 ringi läbinud Kristian Tulp (isiklik rekord rekord 19 ringi).

Backyard ultra formaadis stardivad jooksjad igal täistunnil 6,7 kilomeetri pikkusele ringile. Võistlus kestab seni, kuni rajale on jäänud üks jooksja.