Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Karl Kevin Ruul

Laupäeval alanud ultrajooksu Backyard Ultra võistkondlikel maailmameistrivõistlustel on 44 võistlustunni järel võistlustules veel 24 riiki. Eesti võistkond lõpetas 36-tunnise jooksu järel.

44 tunni järel oli kõik 15 liiget jooksurajal veel vaid Belgial. Kaks liiget on lõpetanud tiitlikaitsjal USA-l ning kolm liiget ei jookse enam edasi Austraalial ja Jaapanil. Arvestades eelmise aasta tulemusi, kus edukamad jooksid järjest 101 tundi, ja maailmarekordit, mis on 105 tundi, pole võistlus veel poole pealgi.

Eesti võistlus lõppes 36 tunni järel, kui lõpetas viimasena rajale jäänud Karl Kevin Ruul, kes parandas isiklikku rekordit 8 tunniga. Ühtlasi kindlustas jooksja endale koha järgmiseks aastaks Backyard Ultra individuaalsetele maailmameistrivõistlustele.

Võistluse formaat näeb ette, et igas riigis kestab võistlus, kuni rajal on kaks jooksjat. Eelviimase jooksja lõpetamisel on viimasel jooksjal õigus läbida veel üks ring.

Eesti eelviimane lõpetaja oli Reigo Lehtla, kes sai kirja 35 ringi, parandades oma isiklikku rekordit kahe ringiga.

Ülejäänud eestlaste tulemused: Elmo Soomets 31, Lauri Pihlak 31, Laura Komp 28, Priit Valk 27, Blanca Punt 27, Andre Valkman 27, Andrus Rüütelmaa 26, Hannes Veide 25, Lauri Mänd 25, Olle Rõuk 22, Tauri Tamkivi 19, Taavi Ilp 18 ja Heno Ivanov 17.

394 ringiga on Eesti praegu 27. kohal, kuid neist võib mööduda Brasiilia, kel on kirjas 379 ringi, kuid rajal veel kaks jooksjat.

Eesti naabritest lõpetas Soome 390 ja Läti 367 ringiga.

Rajal on eestlastest Islandi värvides võistlev Mari Järsk. 522 ringiga 16. kohta hoidval Islandil püsib rajal veel viis jooksjat.

MM-i tulemuste link.

Backyard Ultral stardivad võistlejad igal täistunnil 6,706 kilomeetrisele ringile. Võistlus kestab seni, kuni rajale on jäänud üks sportlane, kes võidab võistluse juhul, kui ta suudab üksi läbida ka võiduringi.