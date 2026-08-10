Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu

Heavy Metal Ultra toimub backyard ultra ehk nn viimase mehe jooksu formaadis, kus starditakse igal täistunnil 6,7 kilomeetri pikkusele ringile. Võistluse võitmiseks peab läbima viimasest katkestajast ühe ringi rohkem.

Sitket jooksu näitasid ka naised, kellest võitis 34 ringiga ehk 228 kilomeetriga Gerli Nikolajev. 33 ringi sai kirja Liina Kesamaa.

Paremuselt kolmas oli Elmo Soomets 36 ringiga.

Kõige kauem suutis Kaur Allele sel aastal vastupanu osutada lätlane Ritvars Kalninš, kes katkestas 45 ringi ehk 301 kilomeetri läbimise järel.

Eelmisel aastal piisas valitseval Eesti 100 kilomeetri meistril Keilas võitmiseks 39 ringist, mis oli esmaspäevani eelmise aasta Eesti parimaks ultrajooksjaks valitud sportlase isiklik rekord.

Laupäeval alanud võistlus kestis peaaegu kaks ööpäeva. Esmaspäeva varahommikul lõpetanud Kaur Alle pidi võitjaks tulemiseks läbima 46 ringi ehk 308 kilomeetrit.

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