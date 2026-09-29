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Maailmarekordit ohustanud maratoonar jooksis rebenenud kannakõõlusega

Kergejõustik
Tigst Assefa (keskel) vajas finišis püsti seismiseks kõrvalist abi.
Tigst Assefa (keskel) vajas finišis püsti seismiseks kõrvalist abi. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Pühapäeval Berliini maratonil naiste maailmarekordit ohustanud etiooplanna Tigst Assefa käis esmaspäeval kannakõõluse operatsioonil.

Assefa püsis Berliinis maailmarekordi graafikus kuni umbes 40 kilomeetrini. Viimastel kilomeetritel oli etiooplanna silmnähtavalt raskustes ning tuli üle finišijoone lonkaval sammul. Hoolimata sellest püstitas Assefa kõigi aegade kolmanda tulemuse 2:11.04.

Assefa mänedžer Gianni Demadonna avaldas esmaspäeval, et vaevalise lõpu põhjustas kannakõõluse rebend. "Assefa hakkas umbes 31 kilomeetri järel valu tundma ja 40 kilomeetri järel muutus valu järjest hullemaks. Viimase kahe kilomeetri jooksul lagunesid kiud kiht kihi haaval kuni lõpuks rebenes kõõlus täielikult. Ta ei suutnud [finišis] liikuda," rääkis Demadonna AFP-le.

Assefa sponsorid lennutasid sportlase eralennukiga Baierimaal asuvasse spordivigastustele spetsialiseerunud kliinikusse, kus ta heitis esmaspäeval operatsioonilauale.

"Loomulikult on ta praegu õnnetu," ütles Demadonna. "Asjaolu, et ta üldse finišisse jõudis, on hämmastav. Ma ei tea, kuidas ta seda suutis. Kui vaadata videoid tema jooksust, siis on näha, et ta jooksis ühe jalaga. Teine jalg puudutas küll maad, kuid ei andnud mingit tõukejõudu."

Demadonna sõnul ootab Assefat ees umbes seitsme kuu pikkune võistluspaus ja lisas, et sportlase esialgne siht on võistlustulle naasta järgmise aasta aprillis toimuval Londoni maratonil.

Toimetaja: Henrik Laever

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