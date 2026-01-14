Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

Kaur Alle sai esikoha nii rahvahääletusel kui ka ekspertide hääletusel, kusjuures oma hääle andnud üheksast eksperdist pani Alle esikohale kaheksa.

Saaremaad esindavale Kaur Allele oli 2025. aasta väga edukas, sest ta saavutas neljal ultrajooksul esikoha. Ta tuli Eesti meistriks nii 100 kilomeetri kui ka 24 tunni jooksus, lisaks võitis ta Haanja 100 kilomeetri jooksu ja saavutas esikoha ka Keilas toimunud Heavy Metal Ultral, mis oli eelmisel aastal Eesti ainus nn viimase mehe ultrajooks ehk backyard ultra.

Naistest sai võidu tartlane Julia Rakitina, kelle panid esikohale kõik eksperdid. Rahvahääletusel sai Rakitina Blanca Punti järel teise koha. Julia Rakitina 2025. aasta parimaks saavutuseks oli USAs toimunud ultrajooksuvõistluse "Six Days in the Dome" 6 päeva jooksu arvestuse üldvõit. Sel võistlusel püstitas ta kolm Eesti rekordit. Lisaks võitis Rakitina Eesti meistri tiitli 24 tunni jooksus ja oli maailmameistrivõistlustel samal alal 74. kohaga Eesti edukaim.

Kui Eesti parimaid ultrajooksjaid valiti neljandat korda, siis esimest korda valiti ka aasta tegu. Selles arvestuses jäid esikohta jagama Julia Rakitina oma USA ultrajooksul näidatud tulemustega ning esimese eestlasena individuaalsetel backyard ultra maailmameistrivõistlustele pääsenud ja seal 56 järjestikuse jooksutunniga Eesti rekordi püstitanud Karl Kevin Ruul.

Eesti parimateks ultrajooksjateks on varem valitud naistest Marjaliisa Umb (2019), Raili Rüütel (2020) ja Triin Rast (2021) ning meestest Cris Poll (2019) ja Vladimir Frolov (2020 ja 2021). 2022.-2024. aastani parimat ei valitud.

Rahvahääletuse tulemused

Hääletusel anti 537 vastust



Parima naisultrajooksja rahvahääletuse tulemused. Autor/allikas: Marathon100.com