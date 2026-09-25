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Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu

Kergejõustik
Cyrena Samba-Mayela.
Cyrena Samba-Mayela. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Prantsusmaa tõkkejooksja Cyrena Samba-Mayela jäi aasta jooksul kolm korda dopinguküttidele kättesaamatuks ning talle määrati esialgne võistluskeeld.

Kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) määras Samba-Mayelale esialgse võistluskeelu 18. septembril. Halvimal juhul ähvardab teda kahe aasta pikkune võistluskeeld, mis jätaks ta eemale 2028. aasta suvel toimuvatelt Los Angelese olümpiamängudelt. Sportlase esindaja rõhutas Prantsuse uudisteagentuurile AFP, et Samba-Mayela teeb AIU-ga koostööd.

25-aastane Samba-Mayela tuli 2024. aastal Roomas 100 meetri tõkkejooksus Euroopa meistriks ja võitis samal aastal Pariisi olümpial hõbemedali. Tänavu augustis Birminghamis toimunud EM-ilt jäi ta kõrvale. Samba-Mayela isiklik rekord 12,31 on kõigi aegade edetabelis 17. tulemus.

Toimetaja: Henrik Laever

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