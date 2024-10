Keilas algab nädalavahetusel ultrajooksu MM-i osajooks

Eesti on üks 63 riigist, kus nädalavahetusel hakatakse selgitama Backyard Ultra ehk nn viimase mehe jooksu võistkondlikku maailmameistrit. 28. asetusega Eesti koondise osajooks peetakse Keila terviserajal. Võistluse omapärast tulenevalt pole teada, millal see lõpeb.

Backyard Ultral starditakse igal täistunnil 6706-meetrisele ehk 4167 miili pikkusele ringile. Ring tuleb läbida tunni aja jooksul arvestusega, et järgmiseks täistunniks jõutakse uue ringi starti. Ringi pikkus on tuletatud sellest, et ööpäevaga läbib jooksja 100 miili ehk 160,9 kilomeetrit.

Iga kahe aasta tagant toimuvatel võistkondlikel maailmameistrivõistlustel summeritakse igast riigist 15 jooksja ringid. Igas riigis toimub võistlus nii kaua, kuni selles riigis viimane võistleja määrustepäraselt finišeerub. Võistluste stardid antakse kõikjal samal ajal. Eestis, kus osavõistlust peetakse esimest korda, starditakse laupäeval Keilas Gnoomi kohviku eest kell 15.

Eesti koondisesse mahtusid viimase kahe aasta tulemuste põhjal 13 meest ja kaks naist: Hannes Veide (kvalifikatsioonitulemus 34 ringi), Elmo Soomets (33), Reigo Lehtla (33), Priit Valk (32), Karl Kevin Ruul (28), Lauri Pihlak (27), Heno Ivanov (25), Blanca Punt (25), Andrus Rüütelmaa (25), Taavi Ilp (25), Lauri Mänd (25), Laura Komp (24), Andre Valkman (24), Olle Rõuk (24) ja Tauri Tamkivi (24). Võistkonna kapten on Kristjan Tulp.

Eesti 15 jooksja kvalifikatsiooniperioodi summa 408 on osalevatest riikidest paremuselt 28. Parim näitaja on tiitlikaitsjal USA-l - 1030 ringi. Nende esinumbriks on maailmarekordimees Harvey Lewis, kes eelmisel sügisel jooksis jutti enam kui neli ööpäeva ehk 108 tundi ehk 724,248 kilomeetrit. Paremuselt teine on Austraalia 933 (parim 102) ja kolmas Belgia 892 (101) ringiga.

2022. aasta MMi võitis USA 860 ringiga. Siis piirdus Harvey Lewis 75 ringiga, selgi aastal koondises olev ameeriklane Piotr Schadovich jaksas joosta järjest 76 tundi, millega ta üldjärjestuses jagas 12.-13. kohta. Enam kui ööpäeva jooksis ka USA "nõrgim" lüli Brady Wikles, kes oli rajal 25 ringi.

2022. aasta MMi parima individuaalse soorituse tegid belglased Merijn Geerts ja Ivo Steyaert, kel aga vastavalt võistluste reeglitele läks kirja DNF - ehk nad ei jõudnud finišisse, kuna vajalikku 102. ringi ei suutnud kumbki läbida. Belgia sai kokkuvõttes eelmisel MMil 788 ringiga hõbeda ja Austraalia 744 ringiga pronksi. Tol korral osales võistlusel 37 riiki.

Eesti rekordiomanik Hannes Veide on oma parima tulemuse - 55 ringi - jooksnud 2021. aastal Keilas toimunud Heavy Metal Ultral.

Üks eestlane osaleb maailmameistrivõistlustel ka Islandi värvides, Mari Järsk on 57 ringiga nende esinumbriks.