Laupäeval stardib Eesti pikima distantsiga virtuaaljooks

Kuna seoses Covid-19 leviku tõttu on kehtestatud eriolulord ning kõik spordiüritused tühistatud või edasi lükatud, kuid kodusistuvatel rahvasportlastel tossutallad sügelevad, siis korraldame "Heavy Metal Ultra Virtual Edition" (HMU VE) karantiinitingimuste reeglitele vastava jooksuvõistluse. HMU VE on augustis Keilas toimuva pikamaajooksu "Heavy Metal Ultra" virtuaalne versioon.

"Heavy Metal Ultra" on backyard ultra ehk viimase mehe jooksu tüüpi jooksuvõistlus. Pärit on see formaat USA-st ja on viimaste aastatega kogu maailmas kiiresti populaarsust võitmas.

Reeglid on kõikjal standardiseeritud: joostakse 6,7 km pikal ringil ja iga täistund on uus start. Selleks, et järgmises stardis osaleda, pead selleks ajaks ringilt olema tagasi jõudnud. Võistlusel ei ole mingit ajalist limiiti, kestab nii kaua kuni on jäänud järgi viimane osaleja, kes peab võitmiseks veel üksi ühe ringi tegema.

Formaadi teeb eriliseks veel see, et võistluse lõpetajaks peetakse ainult võitjat, kõik ülejäänud on katkestajad.

Heavy Metal osa võistluse nimes tuleb sellest, et põhivõistlusel augustis algab iga start ühe raskema rocki lauluga. Laulude valik koostatakse osalejate soovilugudest.

6,7 km jooksmine tunni ajaga ei ole alguses üldse keeruline, sellega saab hakkama igaüks. Aga peale seda kui on möödunud kümmekond tundi, ei ole see enam üldse lihtne. Formaadi looja Lazarus Lake, kes on muu hulgas ka kuulsa Barkley Marathonsi korraldaja, on öelnud: "See on väga lihtne… kuni see enam ei ole lihtne,"

Maailmarekord selle jooksuvõistluse formaadis kuulub rootslasele Johan Steenele, kes läbis 2018. aastal USA-s Big's Backyard Ultral 68 ringi ehk 455,98 km.

"Big's Backyard Ultra" on antud formaadi originaalvõistlus, millest kogu levik alguse sai. Nüüdseks on sellest tehtud backyard ultra maailmameistrivõistlused, kus osalemiseks on vaja võita mõni muu nn "Kuldset Piletit" omav backyard ultra. Alates aastast 2020 (start 15.08.2020) saab ka "Heavy Metal Ultra" võitja selle tiitli ning pääsme selle jooksuürituse maailma parimatega võistlema.

Esimene "Heavy Metal Ultra" toimus 2019 Keila Terviseradadel ja sellest võttis osa 71 jooksjat. Võitja oli Hannes Veide, kes 32 tunniga läbis 213 km.

Videokokkuvõtte 2019 võistlusest leiab siit.

HMU VE on samade backyard ultra reeglite järgi toimuv tasuta virtuaalne jooksuvõistlus. Päris võistlusest erinevalt valivad kõik osalejad endale ise koha kus joosta ja saadavad iga ringi lõpus korraldajale oma mõõdetud distantsi ja aja. Ja seda niikaua, kuni järgi on jäänud viimane kõige visam jooksja.

Osalemisest on hetkel teada andnud 45 inimest, kuid kuna registreeruda võib kuni hiljemalt tund enne starti, siis kindlasti lisandub neid veel juurde. Nimekirjas on mitmed tugevad jooksjad nagu näiteks Hannes Veide, Leivo Sepp, Timmo Tammemäe, Silver Eensaar, Klarika Kuusk, Inger Polding, Pärtel Piirimäe, Raili Rüütel, Reigo Lehtla.

Lisaks Eestile on osalejaid veel Soomest, Lätist, Leedust, Ukrainast, Bulgaariast ja Austraaliast.

Jooksvalt saab hakata võistluse käiku jälgima siit.