Kohtla-Nõmmel läbisid kolm jooksjat ööpäevaga üle 200 kilomeetri

Kohtla-Nõmmel toimus Eesti ainus ööpäevajooks juba neljandat aastat. Möödunud nädalavahetuse võistluse tegi ainulaadseks see, et esimest korda jagati 24 tunni jooksus välja ametlikud Eesti meistri tiitlid. Keerulistes ilmastikutingimustes peetud võistluse võitsid saarlane Kaur Alle ja tartlane Julia Rakitina, kes mõlemad harrastavad ultrajooksu õpetajatöö kõrvalt. Mõlemad on ka valitsevad Eesti meistrid 100 kilomeetri ultrajooksus.

Esimest korda 24 tunni jooksul osalenud Kaur Alle sai kirja 224,871 kilomeetrit ehk ta läbis ööpäevaga enam kui viis maratoni. Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis ta viiendale kohale, temast eespool on Rait Ratasepp (245,168 km), Vladimir Frolov (237,030 km), Silver Eensaar (232,433 km) ja Cris Poll (229,330 km). Rohkem kui 220 kilomeetrit on suutnud läbida ka Eesti ultrajooksu "isa" Peeter Vennikas (223,918 km).

"Ma ei tulnud võidumõttega siia, ma tulin proovima oma piire, et näha, mis see 24 tunni jooks üldse on," sõnas Alle pärast võitu "Terevisiooni" uudistele.

"Jooksu põhiline asi oli koostöö. Kõik jooksjad, kes siin rajal võistlesid küll individuaalselt, toetasid mind, olid abiks nõu ja jõuga. Ja tänu sellele ka asi õnnestus," oli Alle kaasvõistlejatele tänulik.

Kuuendal katsel suutis ööpäevaga üle 200 kilomeetri joosta Andrus Rüütelmaa, kes oma esimese 24 tunni jooksu läbis 2015. aastal. 2019. aastal Albis joostud isikliku rekordi 191,192 kilomeetrit ületas Rüütelmaa Kohtla-Nõmmel 14 kilomeetriga, saades hõbemedali tulemusega 206,081 kilomeetrit.

Meeste kolmas Andre Valkman läbis 178,397 kilomeetrit. Sarnaselt võitjaga osales Valkman 24 tunni jooksul esimest korda.

Meestest mahtusid esikuuikusse ka Jaak Rohtsalu (169,384 km), Joonas Sarapuu (161,848 km) ja Jüri Siht (159,075 km).

Naiste võitja Julia Rakitina sai kirja 202,558 kilomeetrit. Oma isiklikule rekordile (205,550 km) jäi ta alla kolme kilomeetriga.

"Kord oli tuult, kord vihma, kord päikest. Kogu aeg oli vaja riideid vahetada ja see tekitas ajakadu. Ma ei olnud kindel, et medalitki saan. Kevadväsimus on peal ja olen üliõnnelik, et sain nii medali kui ka 200 kilomeetrit tehtud," ütles Rakitina, kes on suutnud ööpäevaga 200 kilomeetrit alistada kolmel korral.

Naistest saavutas teise koha Liina Kesamaa (161,208 kilomeetrit), kolmanda koha medali sai Raili Rüütel (148,296 kilomeetrit).

Neljanda naisena suutis kogu ööpäeva rajal püsida Anu Väli, kes läbis 111,997 kilomeetrit.

Vapralt läbis raja ka ratastoolisõitja Vladimir Frolov, kes sai kirja 118,261 kilomeetrit. Oma eelmise aasta tulemust ületas ta 25 kilomeetriga.

Kokku osales võistlusel 30 sportlast.

Eesti meistrid 100 kilomeetri ultrajooksus selguvad 30. augustil Sillamäel.