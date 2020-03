Laupäeval toimus Eesti esimene virtuaalne ultramaraton

Kui klassikalisi maratone ja ka lühemaid jookse on virtuaalvõistlustena korraldatud Eestis juba aastaid, siis ultramaratone siiani veel toimunud ei ole. Nüüd on siis ka see tühik täidetud. Laupäeva hommikul kell 9.00 startis kõiki karantiinireegleid järgiv "Heavy Metal Ultra Virtual Edition".

Tegemist on backyard ultra formaati järgiva võistlusega, kus joostakse igal täistunnil toimuva stardiga 6,7 km. Järgmisesse starti pääsemiseks pead olema selleks ajaks eelneva ringi lõpetanud. Aeg ringi lõpetamise ja uue stardi vahel on vaba. Võistlus kestab niikaua kuni on järgi jäänud ainult üks osaleja. Formaadi reeglite järgi on tema ainuke lõpetaja, ülejäänud kõik on katkestajad.

Virtuaalvõistlusel startisid kõik osalejad üksinda oma valitud kohas ning mõõtsid ise oma aega ja distantsi, mille edastasid iga ringi lõpus korraldajatele, kes siis need kõigile nähtavasse tabelisse sisestasid. Seetõttu oli kõigil vajalik sisse seada staap, kus saaks ringide vahel puhata ning süüa ja juua. Osad olid valinud selleks kodu, mõned auto.

Kell 9.00 oli esimene start, kus osales 36 jooksjat, nende hulgas 12 naist. Osalemas ka mitmed Eesti parimad ultrajooksjad. Paljud olid osalemas lihtsalt selleks, et oma treeningpäeva vaheldust tuua ja seetõttu hakkas varakult katkestama mitmeid osalejaid, keda muidu oleks võinud võitjasoosikuteks pidada. Oli näha, et paljud olid endale võtnud eesmärgiks kas joosta täismaratoni distants või mingi ümmargune ringide arv. Seetõttu oli katkestajaid palju seitsmendal ja kümnendal ringil.

Peale kümnendat ringi oli osalema jäänud veel neli jooksjat: Inger Polding, Reigo Lehtla, Alexander Khalyapin ja Olle Rõuk. Neist Olle katkestas peale 15 ringi läbimist, mis tähistas 100 km täitumist.

Oli saabunud öö ja järelejäänud kolmik jätkas. Backyard ultral on mentaalne tugevus füüsilisest võimekusest tihti isegi natuke olulisem - võidab see, kes soovib seda kõige rohkem.

Seekord oli selleks Reigo Lehtla, kes peale seda, kui Inger Polding ning Alexander Khalyapin olid peale 19 ringi läbimist katkestanud, jooksis veel üksi 20. ringi ja sai sellega ainukeseks lõpetajaks. Kokku läbis ta 134,1 km. Parim naine oli Inger Polding 19 ringiga.

Tulemused on nähtavad siin.

15. august 2020 hommikul kell 9.00 stardib Keila Terviseradadel päris "Heavy Metal Ultra" võistlus, seal saavad kõik huvilised proovida ka ise seda formaati joosta.