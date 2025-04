Jekabpilsi ultrajooksul osutus eestlastest parimaks Liis Siigur

Jekabpils Mežaparksis ehk Metsapargis kolmandat korda toimunud võistlusel anti 158 jooksjale (114 meest ja 44 naist) start laupäeval kell 11. "Tagahooviultra" ehk nn viimase mehe ultrajooksu starti läks ka 13 (11 meest ja 2 naist) Eesti esindajat. 6,7kilomeetrisele ringile minekuks anti start igal täistunnil. Jooksjate eesmärk oli koguda võimalikult palju stardikordi ja teha seda seni, kuni teised enam starti minna ei jaksa.

Pühapäeval kell 18 oli joostud 31 ringi ehk 207,886 kilomeetrit ning võistlustulle oli jäänud seitse jooksjat, neist neli Eesti esindajat: Priit Valk, Karl Kevin Ruul, Liis Siigur ja Andrus Rüütelmaa. Neist Rüütelmaa piirduski 31 6,7kilomeetrise ringi läbimisega.

Tund aega hiljem ehk kell 19 oli joostud 32 ringi ehk umbes 214,592 kilomeetrit ning see ring jäi viimaseks Karl Kevin Ruulile. Liis Siigur ületas sel ringil 2023. aastast Liina Kesamaa nimel olnud Eesti rekordit, mis oli 31 ringi (Islandit esindav eestlane Mari Järsk on jooksnud 57 ringi - toim).

33. ringile startis kolm meest ja kaks naist. See ring jäi viimaseks Priit Valgule, kes sai tulemuseks 221,298 kilomeetrit.

Jooksu jätkas kaks meest ja kaks naist ning kolme lätlase kõrval püsis Eesti esindajatest ainsana rajal Liis Siigur. Talle jäi lõpptulemuseks 34 ringi ehk 228,004 kilomeetrit.

Kolmest lätlasest lõpetas esimesena Läti naiste rekordiks 37 ringi ehk 248,122 kilomeetrit püstitanud Gita Muceniece. Eelmisel aastal piisas tal Jekabpilsis naistest esikoha saamiseks 21 ringi läbimisest.

Pärast 38. ringi lõpetas Artis Zvejnieks (254,828 km).

Reeglite kohaselt peab viimane rajale jäänud jooksja läbima esikoha saamiseks korrektselt viimase ringi ja sellega sai 2023. aasta esikohta kaitsnud Ritvars Kalninš edukalt hakkama. Ta lõpetas 39. ringi (261,534 km) esmaspäeva öösel kell 01:42.57.

Eelmisel aastal oli Luša Pedas Backyard Ultral piisas Kalninšil võiduks 33 ringi läbimisest, siis oli 32 ringiga eelviimane lõpetaja Priit Valk.

Teiste laupäeval starti läinud eestlaste tulemused: Mikk Prantsen 30, Taavi Ilp 28, Hannes Kuslap 24, Oleg Koshik 21, Richard Toom 21, Ülar Aasa 18, Gerli Taumann 18, Hannes Veide 17 ja Olle Rõuk 16 ringi.

Eestlased Jekabpilsis enne starti. Autor/allikas: Heavy Metal Ultra FB-leht.

Enne "lõpuspurti"

Laupäeval kell 23 ehk kui joostud oli 12 tundi, oli suutnud 12 ringi ehk 80,4 kilomeetrit läbida 72 jooksjat ja teiste seas ka kõik 13 Eesti jooksjat: Hannes Veide (isiklik rekord 55 ringi), Karl Kevin Ruul (36), Priit Valk (32), Andrus Rüütelmaa (26), Taavi Ilp (25), Olle Rõuk (24), Mikk Prantsen (21), Liis Siigur (20), Gerli Taumann (18), Ülar Aasa (17), Hannes Kuslap (15), Oleg Koshik (15), Richard Toom.

Pühapäeval kell 11 oli joostud 24 tundi ehk 160,8 kilomeetrit. 148st starti läinud jooksjast suutis 24 ringi ümber pargi veehoidla läbida 23. Rajal oli veel seitse eestlast: Karl Kevin Ruul, Andrus Rüütelmaa, Taavi Ilp, Priit Valk, Liis Siigur, Mikk Prantsen, Hannes Kuslap. Neist viimane piirduski ühe ööpäevaga.

Backyard Ultra ehk nn viimase mehe jooks lõpeb, kuni 6,7kilomeetrise ringi suudab määrustepäraselt ehk tunni aja jooksul läbida viimane rajale jäänud jooksja. Jooksu teeb põnevaks see, et tunnis tohibki läbida vaid ühe ringi ehk igal täistunnil stardivad uuele ringile kõik jooksjad, kes on suutnud eelmises tunnis ringi läbida. Seega ei saa kilomeetreid "ette joosta", vaid igal täistunnil starti minnes alustatakse taas võrdselt stardipositsioonilt.

Eesti rekord on 55 jooksutunni ehk 368,830 kilomeetriga 2021. aastast Hannes Veide käes. Maailma ja Euroopa rekordit hoiavad 110 ringi ehk 737,660 kilomeetriga kolm Belgia jooksjat – Merijn Geerts, Ivo Steyaert ja Frank Gielen –, kes eelmisel sügisel jooksid võistkondlikul MM-il oma riiki võidule viies järjest enam kui neli ja pool ööpäeva.