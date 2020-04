63 tundi järjest jooksnud ameeriklane sai auhinnaks kuldse tualettpaberirulli

Vastavalt reeglitele tuli jooksjatel läbida tunniga 6,7 kilomeetrit ja esikohale tuli 45-aastane ameeriklane Michael Wardian, kes läbis 63 tunniga 422 km.

Viimased 15 tundi pakkus talle konkurentsi üksnes tšehh Radek Brunner. Seejuures auhinnaks ajastule vastava kuldse tualettpaberirulli saanud Wardian jooksis vältingimustes, Brunner aga trenažööril.

"Radek tõukas mind kaugemale sellest, kus me kunagi varem viibinud oleme," lausus Wardian võistluse lõppedes. "Väga suur au ja privileeg on saada osa millestki, mis ületas mu kujutlusvõime piirid."

Kokku startis võistlusele üle maailma enam kui 2500 jooksjat 50 riigist. "Ma arvan, et me kõik nautisime seda nädalavahetust," jätkas Wardian. "Tean, et füüsiliselt oleme kõik eraldi, aga see viis meid kokku viisil... et saime jagada seda, mida maailma juures armastame."