Ultrajooksu Eesti meister: lõpp tuleb emotsiooni pealt

Igapäevaselt õpetajana töötav Alle läbis ränkraske katsumuse Sillamäel ajaga kaheksa tundi, kaheksa minutit ja 29 sekundit. "Kui ma jooksma läksin, siis ei olnud eesmärgiks selline tulmus saavutada. Kui tuli, siis tuli. Üldiselt pole ultrajooksus sellist mentaliteeti, et saavutada mingi tulemus, vaid pigem võistleda iseendaga ja nihutada enda piire," sõnas Alle "Terevisiooni" stuudios.

Ultrajooksuks valmistumine sarnaneb maratonitreeninguga. "Oma esimese 100 km jooksu jooksin maratonitreeningu põhja pealt. Praegu juhtus nii, et valmistusin terve suve Tallinna maratoniks, tegin sellise distantsi trenni ja paar pikemat trenni tuli ka, aga kokkuvõttes ütleksin niimoodi, et kui jaksad maratoni joosta, siis peale seda kannatad veidi edasi ja lõpp tuleb emotsiooni pealt," märkis Alle.

"Jooksu ajal tekivad lihasvalud, kõhklus ja enesehaletsus, aga kõige sellega saab toime tulla. Ultrajooks on nagu elu. Mõnikord lähevad asjad hästi, kuid mõnikord tulevad ootamatud takistused. Ja siis tuleb nendega tegeleda. Sul on olemas tugitiim, kes aitab sind motiveerida. Mäletan, et Sillamäel oli mul 60-80 km vahel väga raske, aga tänu tugimeeskonnale ja Nublu muusikale suutsin ennast uuesti tööle ajada."

Alle hakkas ultrajooksuga tegelema, et oma emotsioone maha laadida. "Mul on enda kohta hea öelda niimoodi, et olen ennast ise üles ehitanud. Ma pole kuskil treeneri käe all olnud või jooksugruppides käinud. Isegi füsioterapeuti ei näe väga tihti. Minu jaoks on jooksmine selline mahalaadimise koht pärast tööpäeva. Mõtlen läbi, mis päeva jooksul juhtus, mida homne toob ja need saab jooksu ajal peas selgeks. Kui iga päev niimoodi toimetada, siis küll keha hakkab arenema ja tekib baas."

Eesti ultrajooksu kogukond on väike, aga omavahel tihedalt seotud. "Kui mina olen võistlemas käinud, siis on osalejate arv 20 kuni 100. Rohkem sinna ei mahu ja võib-olla ürituste korraldamise kvaliteedi suhtes on see piisav, sest just siis saavad korraldajad fookuse sinule suunata. Toon jälle näite Sillamäe võistlusest, kus iga 2 km tagant oli keegi, kes plaksutas ja elas kaasa," rääkis Alle.

"Maailmas on ultrajooksu skeene palju suurem. Võid joosta nii Alpides kui ka USA-s mägedes. Kuna isiklikus plaanis olen harjunud Eestis trenni tegema ja jooksma, siis ma ise mägiultratele ei kipu."

Mida soovitab Alle uutele harrastajatele? "Ultrajooksul on isiklik aspekt. Sa pead välja mõtlema, miks sa jooksed ja kui kaua. Kui sa seda enda jaoks lahti ei mõtesta, siis tuleb hävinemishetk rajal üpris kiiresti. Olen seda ka ise kogenud."