Kaur Alle võitis Ida-Virumaal kaks staadionimaratoni

Õhtumaratoni võitjana sai Kaur Alle ajaks 3:25.33. Järgnesid Andrus Rüütelmaa (3:37.42) ja German Terehhov (3:41.01).



Naistest sai õhtumaratonil esikoha Liina Kesamaa (3:58.33), teisena lõpetas Julia Rakitina (4:12.09).



Südaööl alanud öömaratoni võiduaeg oli Allel 3:14.57. Teise koha viis Ungarisse Szilard Fodor (3:32.27). Kolmanda koha pälvis Madis Leinakse ajaga 3:44.49.



Naistest võitis öömaratoni ajaga 4:08.20 Kaidi Salujõe. Järgnesid õhtumaratoni kaks kiiremat, taas oli teine Julia Rakitina (4:30.06) ja seekord sai kolmanda koha Liina Kesamaa (4:54.51).

Õhtu poolmaratoni võitjad olid Tarmo Kaisla (1:29.40) ja Piret Reinik (1:57.55). Öise poolmaratoni võitis uue Eesti staadionipoolmaratonide tipptulemusega 1:33.40 Sille Kaljurand. Meeste parim oli Marko Teinburk ajaga 1:37.06.

Samuti võistluste programmis olnud 10 000 m jooksu võitis Toomas Kiis (38.44,6), teise koha sai Reijo Peenema (42.08,8) ja kolmandana lõpetas Janno Kasemaa (45.10,3). Naiste parim oli Aet Kiisla ajaga 52.07,4, kellele teise koha saanud Mariliis Kurs kaotas täpselt minutiga.



Kõik kolm distantsi tegid kaasa ehk läbisid peaaegu 100 kilomeetrit Andrus Rüütelmaa ja German Terehhov.



Enne võistlust



Kui kell 17 startival õhtumaratonil on kontrollaeg viis tundi, siis südaööl antakse lähe maratonile, mida võib joosta kuni kaheksa tundi. Maratoni kirja saamiseks tuleb jooksjatel 400-meetrist ringi läbida 105 korda ja lisaks veel joosta 195 meetrit.

Eelülesandmise põhjal läheb kaheksa jooksjat - Ergo Meier, Liina Kesamaa, Tommy Orumaa, Kaur Alle, Andrus Rüütelmaa, Silver Toompalu, Julia Rakitina, Marden Nõmm - läbima mõlemat maratoni.

Lisaks maratonile saab startida ka poolmaratonile.

Võistlusprogrammi kavas on ka klassikaline staadionijooks, kell 22.15 antakse start 10 000 meetrile.

Esimest korda joosti Eestis Ida-Virumaa staadionil maratoni Iisakus 2014. aastal, kus seda korraldati ka aastatel 2015-2017. Seejärel võisteldi Narvas (2018 ja 2019), Vokas (2020), korra ka Lääne-Virumaal Kadrinas (2022), seejärel Jõhvis (2023) ja eelmisel aastal naasis staadionimaraton Iisakusse.

Korra on Eestis staadionil maratoni joostud ka Võrus, kus Iisaku jooksust inspiratsiooni saanud jooksev luuletaja Contra ehk Margus Konnula korraldas 2016. aastal oma juubelimaratoni.

Eesti staadionimaratoni tipptulemused on püstitanud Margus Luhtoja (2:49.29) ja Klarika Kuusk (3:12.51), kes on need tulemused teinud 2017. aastal Iisakus ja 2020. aastal Vokas.