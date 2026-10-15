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Swiatek jõudis ümmarguse tähiseni, Ostapenko jätkas võidulainel

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Endine maailma esireket Iga Swiatek jõudis Hiinas Wuhanis peetaval kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril veerandfinaali, võidukas oli ka Läti esinumber Jelena Ostapenko.

Swiatek (WTA 9.) alistas veidi üle pooleteise tunni kestnud kaheksandikfinaalis 6:1, 6:4 ameeriklanna Ashlyn Kruegeri (WTA 68.). Tegemist oli Swiateki 150. võiduga WTA 1000 kategooria turniiridel. Alates 2009. aastast, kui praegune formaat kasutusele võeti, on Swiatek seitsmes mängija, kes on selle tähiseni jõudnud. Neist seitsmest jõudis ta kõige kiiremini 150 võiduni, tehes seda 187 mänguga. Talle järgnevad Viktoria Azarenka ja Arina Sabalenka, kes jõudsid 150 võiduni WTA 1000 turniiridel vastavalt 199 ja 200 mänguga.  

Veerandfinaalis läheb Swiatek vastamisi ameeriklanna Ann Liga (WTA 31.), kes alistas 6:1, 7:6 (1) Indoneesia mängija Janice Tjeni (WTA 47.). Mäletatavasti lülitas Li eelmises ringis konkurentsist välja turniiril esimesena asetatud Arina Sabalenka.

Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 34.), kes eelmises ringis sai jagu maailma neljandast reketist Jessica Pegulast, jätkas võidulainel, alistades nüüd pea kahetunnises matšis 6:1, 1:6, 6:4 kanadalanna Leylah Fernandeze (WTA 25.). Neljakuulise vahe järel kolm järjestikust mängu võitnud Ostapenko kohtub veerandfinaalis turniiril 11. paigutatud Diana Šnaideriga (WTA 13.), kes sai 7:5, 6:3 jagu kuuendana asetusega Karolina Muchovast (WTA 7.).

Maailma 170. reket, britt Sonay Kartal üllatas 15. asetatud Jasmine Paolinit (WTA 33.), alistades itaallanna koguni 6:2, 6:0. Kartal on 2014. aastast peetud Wuhani turniiril madalaima edetabelikohaga mängija, kes on veerandfinaali jõudnud. Kaheksa parema seas läheb Kartal vastamisi viiendana asetatud ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 6.), kes alistas 6:1, 6:4 hiinlanna Guo Hanyu (WTA 240.).

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel tõelise läbimurde teinud poolatar Maja Chwalinska (WTA 22.) oli 6:4, 6:1 üle ameeriklanna Iva Jovicist (WTA 11.). Chwalinskast sai neljas naine, kes on sel hooajal kõikidel WTA tasemetel vähemalt veerandfinaali jõudnud – ta on sellega hakkama saanud slämmiturniiril (Prantsusmaa lahtistel), WTA 1000 turniiril (Wuhanis), WTA 500 turniiril (Singapuris) ja WTA 250 turniiril (Cluj-Napocas). Lisaks temale on sel hooajal sarnase saavutuseni jõudnud ka ukrainlannad Elina Svitolina ja Marta Kostjuk ning rumeenlanna Sorana Cirstea.

Chwalinska läheb veerandfinaalis vastamisi kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 35.), kes alistas 6:1, 6:4 slovakitari Mia Pohankova (WTA 202.).

Toimetaja: Maarja Värv

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