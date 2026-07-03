Osaka kindel võit viis ta esimest korda Wimbledoni neljandasse ringi

14. asetusega Osaka vajas võiduks vaid 65 minutit. Endine maailma esireket domineeris kohtumist algusest peale, kaotades avasetis oma servil vaid viis punkti ning minnes teises setis kiiresti 3:1 juhtima.

Kasatkina suutis seejärel mängu tasakaalustada ja viigistas seisu 3:3 peale, kuid Osaka vastas kohe servimurdega. Jaapanlanna võitis seejärel kaks järgmist geimi ning vormistas kindla võidu.

Osaka jaoks oli tegemist märgilise saavutusega, sest esimest korda jõudis ta Wimbledoni neljandasse ringi ning on nüüd vähemalt korra 16 parema sekka pääsenud kõigil neljal suure slämmi turniiril. Varem on ta kolmel korral jõudnud neljandasse ringi Austraalia lahtistel, neljal korral USA lahtistel ning korra Roland Garros'l. Austraalia ja USA lahtistel on Osaka võitnud ka kaks tiitlit.

Osaka ja Kasatkina kohtusid muruväljakul esimest korda. Omavahelistes kohtumistes juhib Osaka nüüd 4:0 ning settides 8:1.