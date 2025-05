Johaug loobus Milano olümpiamängudest

Aprilli lõpus avaldas Norra suusaliit järgmise hooaja murdmaasuusatamise eliitkoondiste nimekirjad, kuhu oli tingimisi lisatud ka juunis 37. sünnipäeva tähistava Johaugi nimi. Norralanna polnud selleks hetkeks veel lõplikult otsustanud, kas soovib olümpiahooaja kaasa teha või mitte.

Johaug loobus tippspordist pärast 2022. aasta Pekingi olümpiamänge, aga tuli lõppenud hooaja eel tagasi ja võistles kodusel Trondheimi MM-il, kus loodetud kuldmedal jäi aga võtmata.

Esmaspäeval teatas Johaug sotsiaalmeedias, et ei kavatse ikkagi Milano OM-ile pürgida. "Oli seiklus sel talvel taas tiimi koosseisu kuuluda, aga kuigi armastan suusatamist, tunnen, et vajan rohkem aega koos perekonnaga," kirjutas neljakordne olümpiavõitja Instagramis. "Ootan koondisele kaasaelamist ning tahan tänada kõiki, kes mu tagasitulekule kaasa elasid," lisas ta.

"Ilmselt soovib ta, et saaks elada kahte elu korraga: üks elu, kus ta pühendub täielikult olümpiakulla võitmisele ning teine elu koos perekonnaga," mõtiskles NRK suusaekspert Torgeir Björn. "Arvan, et see on tema jaoks olnud väga keeruline. Et tal libises Trondheimis kuldmedal käest, andis talle motivatsiooni veel OM-ile pürgida. Täielik pühendumine nõuab aga igapäevaelult lõivu," lisas ta.