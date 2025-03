Johaug oli ilmselt viimasel võistlusel viies: elul on mulle palju pakkuda

Oslo MK-etapi naiste 10 km vabatehnikadistantsil kurvastas Norra publikut Moa Ilar, kes edestas Heidi Wengi 1,6 sekundiga. Neile järgnesid Victoria Karl (+10,0), Ebba Andersson (+16,3) ja seejärel viiendana 17,8 sekundit kaotanud Johaug.

Selleks hooajaks tippsporti naasnud 36-aastane Johaug ütles pärast võistlust NRK-le, et tõenäoliselt oli see tema karjääri viimaseks võistluseks ning tema jaoks on järgmise nädala Lahti MK-etapp suure küsimärgi all. Norralanna sõnul räägiti tema tulevikust ka laupäevaõhtusel perekondlikul õhtusöögil.

"Kõik arvasid, et ma peaks karjääri jätkama, mu õde oli sellele vastu ja ma olen pigem õega nõus," sõnas 14-kordne maailmameister. "Tunnen end praegu teistmoodi kui 2022. aastal samas olukorras olles. Siis tundsin, et ma ei ole veel lõpetanud ja olin väga kurb, aga nüüd tean, et elul on veel palju pakkuda. Mul on mu perekond ja muid asju, millega igapäevaelus tegeleda," lisas ta.

Kui Johaug mõlgutab lõpetamismõtteid kindlas kõneviisis, ei ole tema abikaasa Nils Jakob Hoff sama kindel. "Mul on tunne, et ta jätkab. Tahan, et ta teaks, et toetaksin teda sellisel juhul. Olen tema üle väga uhke," kommenteeris 2013. aasta sõudmise maailmameister NRK-le.