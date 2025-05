Pulles: mul oli lihtsalt vaja inimest, kes käiks kohapeal filmimas

Pulles küll täpsustab, et tegemist pole päris tavaline eratiim, vaid niiöelda community-based team [kogukondlik tiim - ERR], kus kõik löövad ühise kogukonnana kaasa.

Peatreeneri kõrval on tiimis neli olümpiaks valmistuvat sportlast: tema kõrval ka Henri Roos, Christopher Kalev ja Albert Unn. Lisaks maratonitiim, kes valmistub Estoloppeti võistlusteks.

"Uus treener on Mart Kevin Põlluste. Ma olen leidnud endale jõusaalitreeneri ja füsio, kes aitab mind kehaliselt," lausus Pulles ERR-ile.

"Kõik asjad on paigas, nüüd tuleb lihtsalt kuupäevad ja välislaagrid ja välja selgitada, kuidas eesti talv tegelikult välja näeb, sest viimastel aastatel on see suhteliselt nukker olnud. Peab väljast otsima lumevõimalusi."

Fikala kõrval olnuks variant töötada ka koos Jaanus Teppaniga, kes juhendab Kaidy ja Keidy Kaasikut või koondise juures, mida veab Aivar Rehemaa. "Ma rääkisin nii Teppani kui ka Aivariga. Ma sain teada, mida nemad mulle pakuvad," kommenteeris Pulles.

"Aga kuna olen harjunud tegema iseendaga, siis mul oli lihtsalt vaja inimest, kes saaks käia kohapeal, filmimas. Tehnika, laktaat. Vahet ei olnud, kellega ma lõpuks treenin, vaid mis minu jaoks kõige parem tuleb."

"Rahulikud trennid saan ise ja loodusega hakkama. Tähtsatel trennidel oleks tore, kui keegi oleks kohapeal, et saaks rohkem tagasisidet."

Sarnasel moel olid Pullese treeningud üles ehitatud ka viimasel ajal Ameerika Ühendriikides. "See oligi eesmärk. Et kehale mitte stressi tekitada. Lähen samamoodi nagu viimased aastad. Et lihtsalt leida väikesed asjad, mis on puudu jäänud ja mida parandada."

Lõppenud hooajal sai ta Trondheimi MM-il vabatehnika individuaalsprindis 21. koha, tuli paarissprindis 12. kohale ja Eesti naiskonnaga teates 11. kohale.

MK-sarjas mahtus Pulles individuaalsprintides neli korda 30 hulka. Kogu senise karjääri jooksul oli vaid üks säärane õnnestumine. Parimaks kujunes Tallinna Lauluväljakul teenitud 16. koht.