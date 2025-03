Norra otsustas siiski suusahüppemeeskonna Lahtisse saata

Märtsi alguses Trondheimis toimunud suusaalade MM-il rullus lahti tõeline skandaal, kui avastati, et Norra koondislaste hüppekombinesoone oli tugevdatud õmblustega manipuleeritud. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on kehtestanud võistluskeelu viiele hüppajale, lisaks on keeldusid määratud ka koondise taustaliikmetele.

Möödunud nädalavahetusel võistlesid suusahüppajad MK-etapil Vikersundis, kus parima Fredrik Villumstad teenis parima norralasena 25. koha. Pärast etappi otsustas Benjamin Östvold oma hooaja varakult lõpetada. "Ma ei suuda praegu lihtsalt võistlemisele keskenduda," ütles 24-aastane Östvold.

Norra väljaanne Nettavisen avalikustas, et Norra koondis kaalus Vikersundi etappil, kas meeskonna hooaja võiks üldse lõpetada. Muuseas ütles koondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu, et ei soovi oma sportlasi rahvusvahelisele võistlusele meedia ette saata.

Pärast vestlusi otsustas Norra koondis siiski Lahtis osalemise kasuks ning Soome lähetatakse viieliikmeline meeskond, mille kõige vanem liige on 25-aastane Villumstad.

"Noor võistkond sai eelmisel nädalavahetusel tipptaseme vastu mõõtu võtta ning see tekitas poistes veelgi nälga," ütles spordidirektor Aalbu. "Sportlased ise ütlesid väga veendunult, et tahavad Soomes võistelda. Nende soov sai täidetud. Isak Andreas Langmo näitas Vikersundi testivoorus häid lendusid ning ta saab oma MK-debüüdi."

Laupäeval peetakse Lahtis meeste arvestuses üks võistlus ning naiste arvestuses kaks võistlust, hooaeg kulmineerub märtsi viimasel nädalavahetusel Sloveenias Planicas.