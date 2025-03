Suusaliit kinnitas Eesti koondise koosseisu koduseks MK-etapiks

Meestest on üles antud Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Christopher Kalev, Henri Roos, Marko Kilp, Karl Sebastian Dremljuga, Ralf Kivil, Albert Unn, Richard Piho, Lars Piirmann ja Hendrik Peterson.

Naistest saavad võimaluse Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul, Õnnela Rodendau ja Teiloora Ojaste.

Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa sõnul näitasid äsja Trondheimis lõppenud MM-il sprindis häid tulemusi nii õed Kaasikud kui Mariel Merlii Pulles ning ta loodab, et kodupubliku tulise kaasaelamise toel võiks just nemad jõuda kõrges konkurentsis kvalifikatsioonsõitudest edasi pääseda.

"Meeste seas on asi lahtisem, kuid kui heidame pilgu aastasse 2023, siis Dremljuga pääses edasi ning tegi väga hea sõidu. Koduetapil võib juhtuda igasuguseid asju ja kui rahvas häälekalt toetab, siis loodan vähemalt ühte meie meest ka veerandfinaalis näha," ütleb Rehemaa.

2023. aastal Tallinna lauluväljakul esimest korda toimunud suusasprindi MK-etapist on peatreeneril eredad mälestused. "See sündmus eristus kõikide tiimide jaoks kogu ülejäänud sarja võistlustest ning elevust 19. märtsil toimuva etapi eel on juba üksjagu palju. Korralduskohana on see ideaalne ja mõnusalt kompaktne ning sisuliselt südalinna. Mind ennast üllatas publikumenu ja kogu atmosfäär, mis võttis prožektorite valguses peetud finaalide ajal väga võimsad pöörded."

Tunamullu eestlastest ainsana veerandfinaali jõudnud Karl Sebastian Dremljuga saab lauluväljaku rada testida sellel reedel Eesti meistrivõistlustel teatesprindis. "See võiks anda sellise hea tunnetuse, kuigi sarnaseid tõuse olen viimasel ajal treeninud ka näiteks just Lõuna-Eestis Mammaste terviserajal. Oma mõtetes olen tõusunukke võttes pea alati lauluväljakul," ütleb Dremljuga.

Oma kahe aasta taguse tulemuse loodab ta üle sõita. "Annan endast kindlasti parima," jätkab Dremljuga ja sarnaselt Rehemaale ootab ka tema põnevusega just naiste sõite. "Võrreldes meestega on naistel hooaja vältel stabiilsus parem olnud."

"Ma tean, et eestlased võivad raja ääres olla üsna tulised ergutajad, aga just see laulukaare võimendus oli see, mis vinti ilmselt veelgi peale keeras. Põhimõtteliselt räägivad sellest ka kõik välismaa sportlased ning ootavad Tallinna etappi suure elevusega," lisab ta.

Mariel Merlii Pullese ootused nii sündmusele kui kodupubliku ees võistlemisele on kõrged. "Ma arvan, et see üles-alla kiirete laskumistega rada on mul tavaliselt hästi välja tulnud. Suur ettevalmistus on suvel tehtud ja nüüd saab seda suusaõhtut nautida," ütleb ta. "Olen ise nii mudilaskooris kui lastekooris kaare all laulnud, eks näeb, kas 19. märtsil on sama rahvamass kohal ja elab nii omadele kui maailma tippudele südamest kaasa."

Lisainfot võistluse kohta leiab siit.

Tallinna MK-etapi ajakava:

16.30 Naiste kvalifikatsioon

16.50 Meeste kvalifikatsioon

Finaalide valimise tseremoonia

17.45 Smilers esineb kontserdiga

19.00 Finaalid

20.45 Autasustamine