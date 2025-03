Registreerimata jäetud lumelaudur pääseb konkurentide abiga MK-etapile

Veebruaris rääkis Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, et alaliidul jäi tähelepanuta üks e-kiri, mistõttu jäi Anga Austria etapile õigeks ajaks registreerimata ning jäi seetõttu varuvõistlejate nimekirja.

Austrias ühtegi võistlusest loobujat ei olnud, aga Anga jaoks tekitati siiski lisakoht. "Täna oli koondiste esindajate koosolek ja seal otsustati, et minu jaoks tehakse erandkorras üks stardikoht juurde," kirjeldas Anga Delfi Spordile. "Alguses pidi võistlema 35 tüdrukut, kuid nüüd saab peale 36 sportlast."

Anga rääkis, et võistluste direktor kirjeldas temaga juhtunut teiste koondiste treeneritele ja küsis neilt ühtlasi, kas kõik on nõus stardinimekirja ühe sportlase võrra pikendama. "Teistele treeneritele see sobis," avaldas Anga, kuidas tema jaoks lisakoht tekitati.