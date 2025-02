Suusaliit unustas olümpiapiletit jahtiva Anga MK-etapile registreerida

"Ma kindlasti sooviksin minna aasta viimasele MK-le ja meil oli see juba ammu plaanis, aga tuli välja, et suusaliit oli jätnud mind kirja panemata. Ma ikkagi lähen sinna kohale, kuna seal on enne ka üks võistlus. Loodame, et kui peaks viimasel minutil koht vabanema, siis ma saaksin ikkagi võistelda," sõnas Anga Calgary MK-etapi üheksanda koha järel kirjalikus vastuses Delfi Spordile.

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll tunnistas, et selline asi tõesti juhtus ning praeguse seisuga peab Anga leppima varuvõistlejate nimekirjas olemisega. "Loodetavasti saab ta ikkagi võistlema. See oli meiepoolne viga, et tööhoos jäi üks e-kiri tähelepanuta," tõdes Koll.

Tänavuse hooaja alguses juhtus sarnane asi freestyle-suusataja Henry Sildaruga, kes jäi suusaliidu poolt õigeaegselt kirja panemata Churi Big Airi MK-etapile. Lõpuks oli siiski loobujaid ning Sildaru pääses starti.

Anga jaoks on praegu MK-etappidel osalemine üsnagi kriitilise tähtsusega, kuna 2026. aasta Milano Cortina olümpiamängudele pääsemisel on ta n-ö piiri peal. Olümpiapunkte on võimalik koguda ka 16.-30. märtsini Engadinis peetavatel maailmameistrivõistlustel.