Liiv tuli MK-etapil kuuendaks, Ghiotto purustas maailmarekordi

Liiv uisutas 1000 meetri A-grupis välja aja 1.07,14, millega jäi enda 2021. aastal püstitatud Eesti rekordile alla kõigest nelja sajandikuga.

Võitjaks tuli ameeriklane Jordan Stolz, kes püstitas uue rajarekordi ajaga 1.05,90. Liiv kaotas talle 1,24 sekundiga.

Teise koha hõivas isikliku tippmargi 1.06,05-ni viinud hollandlane Jenning De Boo (+0,15) ning kolmas oli tema koondisekaaslane Kjeld Nuis (+0,83). Liivi edestasid veel hollandlane Tim Prins (+0,90) ja hiinlane Zhongyan Ning (+1,08).

Kolme etapi järel hoiab 1000 meetri sõidu punktiarvestuses esikohta Stolz (180 punkti), talle järgnevad De Boo (162 p) ja Nuis (129 p). Liiv on 112 punktiga seitsmes.

Calgarys sündis läinud ööl ka üks maailmarekord, kui Pekingi olümpiapronks itaallane Davide Ghiotto läbis 10 000 meetrit 12.25,69-ga, parandades seni kahekordsele olümpiavõitjale rootslasele Nils van der Poelile kuulunud tippmarki enam kui viie sekundiga.

12:25.69 Davide Ghiotto breaks the 10000m record and wins at the #SpeedSkating World Cup in Calgary.



The record was previously held by Nils Van Der Poel at the 2022 Beijing Olympics pic.twitter.com/jg0YNivS2E