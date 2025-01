RALLIBLOGI | Meisterlik Ogier lõpetas päeva esikohal, Tänak viies

Üldseis pärast üheksandat katset: 1. Ogier 1:27.00,6; 2. Evans +12,6; 3. Fourmaux +14,2; 4. Rovanperä +38,5; 5. Tänak +47,3; 6. Munster +1.33,7; 7. Katsuta +1.37,7; 8. Pajari +3.32,9; 9. Neuville +3.58,6; 10. McErlean +5.51,0.

Monte Carlo ralli esimese täispika võistluspäeva algus tõi suuri muudatusi, sest esimesed alustajad pidid heitlema jäiste oludega, kuid teeolud paranesid avakatse käigus ning see andis võimaluse taganttulijatele. Kalle Rovanperä (Toyota) saatis tõelise tormihoiatuse, aga Ott Tänak (Hyundai) võttis samuti esikolmikult pea 15 sekundit tagasi.

Viienda kiiruskatse algus lükati esialgu edasi, kuid umbes veerand tundi pärast esialgset algusaega teatas WRC, et katse jäetakse ära, sest üks pealtvaataja vajas arstiabi. Kuues kiiruskatse algas sellega, et esimesena rajale läinud Neuville sõitis teravas kurvis välja. Kraavist käis läbi ka Tänak, seejärel Ogier ja siis veel Pajari. Kõik kolm said jätkata, aga kaotasid aega ning Tänak oma auto taguosa.

Evans võitis hoolduspausile järgnenud katse, aga seejärel näitas üheksal korral võidutsenud Ogier taset, kui lõpetas päeva kahe järjestikuse katsevõiduga. Pärast üheksandat katset edestas Ogier üldarvestuses Evansit 12,6 sekundiga, kolmandal kohal jätkab Ogier' kaasmaalane Fourmaux (+14,2), kes kaotab Evansile vaid 1,6 sekundiga.

Tänak lõpetas päeva stabiilselt ning läheb laupäevasele võistluspäevale vastu viiendalt kohalt (+47,3). Neljandal kohal jätkav Rovanperä (+38,5) on eestlasest 8,8 sekundi kaugusel, Tänaku järel on Munster (+1.33,7), kes kaotab eestlasele 46,4 sekundiga. Munsterile järgnevad Katsuta (+1.37,7) ning Sami Pajari (+3.32,9).

Neuville teenis seitsmendal ja kaheksandal kiiruskatsel kolmanda koha, kuid sõitis üheksandal katsel täpselt samas kohas teelt välja, kus kuuendal katsel. Valitsev maailmameister ning mullune Monte Carlo ralli võitja langes täielikult kõrgest mängust ning jätkab üheksandal kohal (+3.58,6), aga edestab Rally1 autos debüüti tegevat Josh McErleani (+5.51,0) pea kahe minutiga.

Laupäevane võistluspäev algab kell 9.59, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Neljapäev

Üheksal korral Monte Carlo rallil võidutsenud Ogier tõestas taaskord klassi, kui võitis tänavuse ralli esimesed kaks katset. Prantslane tegi kolmandal katsel aga sõiduvea ning läks kurvis libisema, aga suutis siiski oma ralli päästa.

"Meil läks hästi, sellisel olukorral võivad palju karmimad tagajärjed olla. Kahju, sest alustasime väga hästi," ütles prantslane. "Kõik töötas enne seda hästi, aga siis kaotasin auto üle kontrolli. Õnneks jäime teele. Sõitsime küll millelegi otsa, aga auto jäi terveks."

Katsevõidu noppis Elfyn Evans (Toyota), kes kerkis üldarvestuses Ogier' ees teiseks, aga avapäeva lõpetas esikohal valitsev meister Neuville, kes edestab Evansit kahe sekundiga ning Ogier'd 12,8 sekundiga. Tänak lõpetas päeva neljandal kohal, aga kaotust liidrile kogunes 27 sekundit.

Eestlane ütles päeva lõpus, et tingimused olid oodatust keerulisemad. "Tee hakkas jäätuma ja nii mõneski kohas oli nägemisega kehvasti. Siis hakkasin ettevaatlikumalt sõitma. Oleme õnnelikud, et lõpetasime. Tingimused muutusid igas kurvis ja see erinevus oli kohati väga suur. Sellised tingimused mulle väga ei meeldi, proovisin lihtsalt maksimumi võtta," ütles Tänak.

"Ma ei näe, et tingimused palju paremaks läheksid. Kui juba õhtul külmaks läheb, siis võib hommikul asi väga huvitavaks minna," lisas ta. "Võime riske võtta, kui tunneme end kindlamalt. Vajame rohkem enesekindlust."

Täiskoormusel MM-sarja naasnud Kalle Rovanperä (Toyota) ei leidnud avapäeva jooksul kiiret tempot ning lõpetas päeva kuuendal kohal (+43,9), talle järgnevad Gregoire Munster (M-Sport; +48,8) ning Takamoto Katsuta (Toyota; +53,3). Sami Pajari (Toyota; +1.24,4) ning esmakordselt Rally1 autoga võistlev Josh McErlean (M-Sport; +2.53,9) jäävad kaugemale.

Kolmapäev

Tänak ja Järveoja (Hyundai) said 3,28 kilomeetri pikkusel testikatse esimesel läbimisel ajaks 2.09,8. "Päris märg oli. Keeruline katse, pidamist oli raske hinnata, mitte et seda palju oleks olnud. Keeruline," ütles Tänak.

Täiskoormusel MM-sarja naasev Kalle Rovanperä (Toyota) läbis ajaga 2.10,6, esikolmikusse mahtus veel mullu teiseks jäänud Elfyn Evans (Toyota; 2.10,8). Mullu esimest korda maailmameistriks tulnud Thierry Neuville (Hyundai) sai esimesel läbimisel kirja neljanda koha väärilise aja, kui lõpetas 2.11,2-ga, edestades Sebastien Ogier'd (Toyota) 0,6 sekundiga.

Tänak läks rajale ka teist korda, kuid tee oli jäänud aina porisemaks ning eestlase aeg oli võrreldes oma esimese läbimisega 1,7 sekundit aeglasem.

Eestlase esimene läbimine jäigi testikatse lõpuni kiireimaks, Rovanperä oli oma esimese läbimisega teisel kohal. Ogier sõitis teisel läbimisel välja aja 2.10,6, millega kerkis kolmandaks. Talle järgnesid Evans (2.10,8), Neuville (2.11,2), Adrien Fourmaux (Hyundai; 2.12,2) ning Takamoto Katsuta (Toyota; 2.12,3).

Monte Carlo ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval 19.05, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Monte Carlo ralli testikatse tulemused Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Eelvaade:

Rallihooaeg saab taas alguse Monte Carlos, kus on rallit sõidetud juba aastast 1911. Alates 1973. aastast on ralli kuulunud WRC-sarja ning on pea igal aastal esindanud hooaja esimest mõõduvõttu.

Tänavune MM-sarja hooaeg toob mitmeid suuri muudatusi, eelkõige tehnilises pooles, lisaks otsustas MM-sari taaskord punktisüsteemi muuta ning sel hooajal on ühe ralli eest võimalik teenida 35 punkti.

Suur muutus toimus ka sõitjate nimekirjas, sest kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä naaseb täiskoormusega rooli taha. "Meie eesmärk on loomulikult tiitel kätte saada. Aga konkurents tuleb sel aastal tihedam kui kunagi varem, läheb huvitavaks," ütles 24-aastane Rovanperä. "Aga MM-tiitel on meie hooaja ainus eesmärk. Annan endast kõik, et selles heitluses jälle olla"

Sõitjate seas on toimunud pärast Jaapani rallit veel muutusi, mullu viiendana lõpetanud Adrien Fourmaux'st sai Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i tiimikaaslane Hyundai võistkonnas. Tema asemel saab M-Spordi Rally1 autos võimaluse iirlane Josh McErlean, kelle tiimikaaslane on Gregoire Munster. Toyota võistkond tuleb hooaja esimesele rallile lausa viie autoga, lisaks Rovanperäle on nimekirjas Elfyn Evans, Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta ning debüüthooaega tegev soomlane Sami Pajari.

Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Ott Tänak rääkis enne hooaja esimest rallit, et on otsusega hübriidtehnoloogiast loobuda rahul. "Sõitmise mõttes see mulle meeldib, see on selline nagu ralliauto peabki olema. Auto on kergem ja see on autospordis hea, kuna kaal määrab kõik ja kergem auto on mängulisem, mis on positiivne," ütles eestlane.

Mullu üldarvestuses kolmanda koha pälvinud Tänak pole kunagi Lõuna-Prantsusmaa teedel võidutsenud. "Sel hooajal on [kiiruskatsetel] mitmeid uusi kohti, nii et jällegi on keeruline teada, mida oodata. Monte on alati üsna tundmatu, see teeb valmistumise väga keeruliseks," ütles ta.

"Monte on alati keeruline ralli. Oleme seal pjedestaalile jõudnud, aga pole kunagi olnud piisavalt tugevad, et võita, jätkas ta. "See on ainulaadne ralli pika ajalooga ja kui suudaksin selle võita, hindaksin seda väga. See on alati eesmärk ja ütleme nii, et see karikas läheks erilisse kohta."

Pika ajalooga ralli võitjate nimekiri on aga võrdlemisi lühike, sest Sebastien Ogier on võidutsenud lausa üheksal korral ning tema kaasmaalane Sebastien Loeb kaheksa korda. Võitu saab veel ette näidata Thierry Neuville, kes teenis mullusel rallil maksimumpunktid, aga ükski teine aktiivne sõitja Monte Carlo rallit võitnud ei ole.

Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Monte Carlo rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Monte Carlo ralli ajakava:

Neljapäev

19.05 - SS1 Digne-les-Bains/Chaudon-Norante 1 (19,01 km) Ogier

20.53 - SS2 Faucon-du-Caire/Breziers (21,18 km) Ogier

22.06 - SS3 Avancon/Notre-Dame-du-Laus 1 (13,97 km) Evans

Reede

10.31 - SS4 Saint-Maurice/Aubessagne 1 (18,68 km) Rovanperä

11.34 - SS5 Saint-Leger-les-Melezes/La Batie-Neuve 1 (16,68 km) tühistatud

12.42 - SS6 La Breole/Sellonet 1 (18,31 km) Fourmaux

hoolduspaus

16.23 - SS7 Saint-Maurice/Aubessagne 2 (18,68 km) Evans

17.26 - SS8 Saint-Leger-les-Melezes/La Batie-Neuve 2 (16,68 km) Ogier

18.34 - SS9 La Breole/Sellonet 2 (18,31 km) Ogier

Laupäev

9.59 - SS10 La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire 1 (27,00 km)

11.05 - SS11 Aucelon/Recoubeau-Jansac 1 (20,85 km)

12.08 - SS12 La Batie-des-Fonts/Aspremont 1 (17,85 km)

hoolduspaus

15.59 - SS13 La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire 2 (27,00 km)

17.05 - SS14 Aucelon/Recoubeau-Jansac 2 (20,85 km)

18.08 - SS15 La Batie-des-Fonts/Aspremont 2 (17,85 km)

Pühapäev

7.39 - SS16 Avancon/Notre-Dame-du-Laus 1 (13,97 km)

9.32 - SS17 Digne-les-Bains/Chaudon-Norante 2 (19,01 km)

13.15 - SS18/punktikatse La Bollene-Vesubie/Peira-Cava (17,92 km)

Autoralli MM-sarja 2024. aasta võistluskalender:

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli