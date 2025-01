Ott Tänak ihkab Monte Carlos pjedestaali kõrgeimale astmele tõusta

"Sel hooajal on [kiiruskatsetel] mitmeid uusi kohti, nii et jällegi on keeruline teada, mida oodata. Monte on alati üsna tundmatu, see teeb valmistumise väga keeruliseks," tõdes Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "Peamine faktor on ilm, peame kõigeks valmis olema. Samuti tuleb mõelda rehvivalikule."

"Monte on alati keeruline ralli. Oleme seal pjedestaalile jõudnud, aga pole kunagi olnud piisavalt tugevad, et võita," jätkas Tänak. "See on ainulaadne ralli pika ajalooga ja kui suudaksin selle võita, hindaksin seda väga. See on alati eesmärk ja ütleme nii, et see karikas läheks erilisse kohta."

Tänaku tiimikaaslane, valitsev maailmameister Thierry Neuville on Monte Carlo ralli kahel korral võitnud. "Kaks ei jää kunagi kolmandata, muidugi tahaksin kolmandat korda Monte Carlos võita," sõnas Neuville. "Aga see on üks keerulisemaid rallisid, mida võita. Lisaks tavapärastele Monte Carlo keerukustele on nüüd ka uued rehvid, nii et oodata võib palju üllatusi tingimustes, kus me pole veel testida saanud. Praegu ootame varasemate hooaegadega võrreldes pigem talvisemaid tingimusi ja see teeks selle ralli veelgi raskemaks."

Monte Carlo ralli algab testikatsega kolmapäeval, 22. jaanuaril, esimesed kiiruskatsed sõidetakse neljapäeval, 23. jaanuaril. ERR-i spordiportaal vahendab sündmusi ralliblogis.