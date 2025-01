Aava hinnangul oli Fourmaux Monte Carlo ralli suurim üllataja

"Ogier võitis, see on juba traditisioon. Kümme korda, siin midagi uut ei olnud," ütles Aava.

41-aastane Ogier (Toyota) näitas kodusel Monte Carlo rallil suurepärast minekut, kui haaras esikohast kaheksandal katsel, misjärel ta seda enam ei loovutanud. Ta edestas Elfyn Evansit (Toyota) 18,4 sekundiga ning Adrien Fourmaux'd (Hyundai) 25,9 sekundiga. Esikolmikule järgnes Kalle Rovanperä (+54,3), kes kerkis viimasel katsel Tänakust (Hyundai; +58,9) mööda.

"Mind üllatas kindlasti Fourmaux, Hyundai on teada tuntud noorte sõitjate põletaja. Selle autoga on üsna keeruline kohaneda, aga Fourmaux sai sellega väga hästi hakkama," rääkis Aava.

"[Monte Carlo] on kõige raskem ralli maailmas. Olud muutuvad, teepind muutub ja rehvivalikut on ülikeeruline teha," jätkas ta. "Kui vaatame, et sellest aastast muutus WRC-sarjas ka rehvitarnija, sõitjad said minu teada ühe päeva testida. Selle ühe päeva pealt saada sina peale selle filosoofiaga ongi paras lototron. Kui on kuivem, siis Otile sobis, aga kui olud muutusid, ju ei saanud auto seadistust ja rehvi koos tööle."

Ott Tänak - Martin Järveoja Monte Carlo rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Sellest hooajast tegi rahvusvaheline autoliit mitu suurt muudatust, kuid tehnilises pooles kaks eriti silmapaistvat. MM-sari loobus vastuolulisest hübriidtehnoloogiast ning ühtlasi muudeti rehvitarnijat - Pirelli asendus Hankookiga.

"Kindlasti lihtsam on hübriidajamit ära võtta kui seda sinna panna," arvas Aava. "Võib-olla tavainimene mõtleb, et rehvid on rehvid, aga seal on väga palju nüansse ja väga pikalt on ühe tarnijaga oldud harjutud. Uue peale minna lihtne ei ole, rehvitarnijal on keeruline ja tootjatel on ka keeruline. Kõva pähkel."

Lisaks muutus ka punktisüsteem ning WRC loobus nn laupäevasest ja pühapäevasest arvestusest. Selle asemel antakse eraldi punkte nii pühapäevases arvestuses kui ka punktikatsel. Ogier teenis hooaja avaetapil 33 punkti, Evans 26, Fourmaux 20, Rovanperä 18 ning Tänak 11 silma.

"Kui arvasin, et pilt on lihtsam ja selgem, siis ennustasin [soosikuteks] Tänak, Neuville ja Rovanperä. Monte näitas midagi muud, Rovanperä oli pigem tagasihoidliku soovitusega ja mina ei uskunud, et Fourmaux sellise tulemusega välja tuleb," rääkis Aava. "Evans, kelle kõver on langenud, tegi väga kõva avalduse. Kui see asi Rootsis nii jätkub, siis äkki on viis ekipaaži, kes suudavad võistelda ja võidelda."

Autoralli MM-sari jätkub 13. veebruaril Rootsis, kuid sel hooajal on MM-kalendris taas Rally Estonia, mis toimub juuli keskel. "Võiks öelda, et see aasta saab 15 aastat ja viis aastat WRC-s. Kõik asjad on väljatöötatud ja oleme heas mõttes vanad kalad. Aga Eesti rallipubliku jaoks läheb veel paremaks, sest nii head seisu kõikides klassides pole kunagi olnud," rääkis Aava.

"Mis on veel äge, Läti poolt Martin Šesks tuleb ka suurde mängu ja kindlasti saame näha head Eesti ja Läti rivaliteeti. Soomlastega on niikuinii oldud vaja asju ajada, nüüd tuleb Läti ka mängu," lisas ta. "Loodan, et see toob inimesed radade äärde."