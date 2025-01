Tänak: mõnede asjadega panime mööda, aga baas on olemas

Laupäeva pärastlõunal kõik kavas olnud kolm kiiruskatset võitnud Tänak kerkis esikolmikust vaid 2,5 sekundi kaugusele, pühapäevasel avakatsel õnnestuski tal korraks pjedestaalikohale murda, ent ralli lõpuks möödusid temast nii Adrien Fourmaux kui Kalle Rovanperä ja Eesti ekipaaž alustas hooaega viienda kohaga.

"Oli päris huvitav nädalavahetus, kuid ka palju positiivset," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Saime tabelisse häid punkte ja võime hooaja teiseks etapiks stardipositsiooni üle veidi õnnelikum olla. Mõnede asjadega panime mööda, aga baas on olemas. Teeme need korda, see võtab lihtsalt aega. Ootan juba Rootsi rallit, saame selleks ajaks uuendustega auto ja loodetavasti näeme siis ka paremat minekut."

Rallit hästi alustanud Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville sõitis kuuendal katsel rajalt välja ja kaotas palju aega, hiljem kaotas belglane üheksandal katsel veel kaks minutit juurde. Mullu karjääri esimese MM-tiitli teeninud Neuville kaotas ralli lõpuks Ogier'le küll pea kuus minutit, aga sai ikka Tänaku järel kuuenda koha ning Hyundai mehi lahutab Rootsi ralli eel kaks punkti.

"Lõppkokkuvõttes meie jaoks väga keeruline nädalavahetus," tõdes Neuville. "Kõik hakkas valesti minema juba reedel ning meie stardipositsioon ja tingimused ei aidanud kaasa. Saame eesootava suhtes olla optimistlikud, meil on parem stardikoht ja loodetavasti seetõttu ka parem ralli, aga peame selle ära kasutama," lisas ta.