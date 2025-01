Tänak hübriidita masinast: selline peabki ralliauto olema

Autoralli eksmaailmameister Ott Tänak on rahul tänavuse hooaja ralliautode spetsifikatsiooniga, kust on eemaldatud palju kõneainet tekitanud hübriidajam.

Seoses rallijuhtide otsusega juba tänavuse eel hübriididest loobuda on Rally1 klassi autod 130 hobujõu võrra nõrgemad, aga samas ka 87 kilogrammi kergemad. Tänakule on muudatus meeltmööda.

"Ralliauto kontseptsioon on taas palju lihtsam, kuna enne oli meil igasugu erinevaid strateegiaid, hübriidiga tuli mängida - kuidas ja mil moel seda igal katsel kasutada ning kirjutada vastav info legendi," võrdles ta intervjuus väljaandele Autosport.

"Nüüd oleme tagasi üsna lihtsakoelise auto juures, nagu aastate eest. See on palju lihtsam. Ma arvan, et auto sõidab natuke lihtsamalt, kuid autot on ka palju lihtsam juhtida."

"Sõitmise mõttes see mulle meeldib, see on selline nagu ralliauto peabki olema," jätkas eestlane. "Auto on kergem ja see on autospordis hea, kuna kaal määrab kõik ja kergem auto on mängulisem, mis on positiivne."

"Turbopiiraja juures kaotasime ühe millimeetri ja juhi jaoks pole väiksem võimsus hea, aga kokkuvõttes pole üldpilt paha."

Tänak on karjääri jooksul mitmeid kordi võistkonda vahetanud, aga sõitis Hyundai roolis ka mullu ja seetõttu tunneb ta end hooaja alguse eel võrreldes mullusega kindlamalt. "Tunneme juba nii autot kui ka tiimi ja oleme kindlasti enam valmis kui aasta eest," lausus ta.

"Tunnen end autos üsna hästi ja eelmise hooaja lõpus tundsin end autos üsna hästi eriti asfaldil sõites ning mul oli siis palju enam enesekindlust."

Hooaeg algab sel nädalal traditsiooniliselt Monte Carlo ralliga ja Tänaku sõnul oli minevikus seal rohkem sõidulõbu. "Hübriidiajastul on see olnud nõudlik, kuid olen tiime vahetanud, igal aastal uues autos ja uue meeskonnaga, nii et hooaja algus on olnud keeruline."

"Sel aastal naaseme sama autoga, mille kohta oleme minevikus õppinud, nii et sellest on palju abi."

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapp Monte Carlos kestab 23.-26. jaanuaril ja ERR-i spordiportaal kajastab sündmuste käiku otseblogi vahendusel.