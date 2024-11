AMETLIK | Autoralli MM-sari loobub hübriidtehnoloogiast

Hübriidajamitest loobumine on olnud arutelu all juba mõnda aega ning reedel kinnitati, et järgmisest hooajast enam autodel hübriide ei kasutata. "Rally1 autod on kergemad, kergemini juhitavad, odavamad ning nende hooldus on lihtsam. 2025. aasta hooaeg saab olema aga samaväärselt suurejooneline," teatas FIA.

Hübriidi eemaldamisega kaotavad Rally1 autod kaalust umbes 80 kilogrammi, lisaks tehakse muudatusi aerodünaamika osas. Autod peaksid suutma arendada 380 hobujõudu.

FIA tehnika- ja ohutusjuht Xavier Mestelan-Pinon ütles, et reedene otsus teeb MM-sarja paremaks. "Meile sai selgeks, et hübriidide kasutamine ei olnud enam sarja huvides. Saame nüüd täie enesekindlusega edasi liikuda, teades, et WRC sai veelgi paremaks ja tugevamaks," sõnas Mestelan-Pinon.

FIA president Mohammed Ben Sulayem lisas, et otsust tehes mõeldi peamiselt tootjate kulude vähendamisele. "Selle spordi pärand ning unikaalsus on hindamatu ning meie eesmärk on seda säilitada. See otsus oli tähtis, et kohaneda areneva energiamaastikuga ning ohjeldada kulusid. Kui keskendume jätkusuutlikule kütusele ja lihtsustatud autodele, saame tagada, et WRC jääb fännide ning sõitjate jaoks atraktiivseks," sõnas autoliidu president.

Aasta alguses koostas FIA töögrupi, mille eesmärk oli paika panna sarja edasised tehnilised regulatsioonid. Kui esialgselt oli plaan hübriididega vähemalt 2026. aasta lõpuni jätkata, siis töögrupp pakkus välja, et tehnoloogiast võiks lahti öelda juba varem. Peamiseks põhjuseks on toodud hübriidajamite parandamise kulud, M-Spordi võistkond on välja öelnud, et ei jaksa selle eest maksta.

Tänavuse MM-hooaja viimane ralli Jaapanis saab alguse 21. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.