Tänak: tiitel on mul ja Hyundail kahtlemata eesmärgiks

"Meie kindel eesmärk on teha paremini kui eelmisel aastal. See peaks olema palju sirgjoonelisem, kuna nüüd oleme tiimiga juba aasta koos olnud, meil on teadmised olemas ja teame, mida oodata ja kuidas areneda," kommenteeris eelmise hooaja MM-sarjas kolmandana lõpetanud Ott Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Tiitlid on kahtlemata eesmärgiks. Sel hooajal on mitu uut rallit, meil on uus rehvitootja ja ka reeglites on muudatusi, nii et on jälle mitmeid asju, mida tuleb õppida. Kahtlemata tuleb teha palju kodutööd ja siis kiiresti oludega kohaneda. Teadmatust on palju ja raske on ennustada, mis juhtuma hakkab, aga see ongi põnev!"

"Kuna eelmine hooaeg oli võidukas, ei saa seada madalamaid eesmärke, pigem sihtida sel aastal veel paremaid tulemusi," ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul. "Mootorispordis on niimoodi, et kui sa ei lähe edasi, lähed tagasi. Meil on väga kõrged eesmärgid, aga samas peame olema realistlikud."

"Thierry tahab enda tiitlit kaitsta, Ott aga tahab teha paremini kui eelmisel hooajal, mida ta on kirjeldanud keerulisena," lisas Abiteboul.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab sel nädalal Monte Carlos, ERR-i spordiportala vahendab sündmusi ralliblogis.