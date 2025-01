Rauno Paltser: Oti jaoks on kõige olulisem hooajale positiivne algus teha

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab neljapäeval Monte Carlo ralliga ning rallisõpradel on vaim valmis, sest Ott Tänak on üle aastate olukorras, kus ta alustab hooaega samas tiimis, kus mullu lõpetas. Ralliajakirjanik Rauno Paltser rääkis "Terevisioonis", mida algavast hooajast oodata.

Kolmapäevasel testikatsel näitasid Monte Carlos kiireimat minekut Tänak ja Martin Järveoja, kes said 3,28 kilomeetri pikkusel jõuproovil ajaks 2.09,8. "Testikatsest ei saa midagi järeldada. Nagu Ott ise ka ütles, siis see oli nii lühikene ja sai lörtsi sees sõidetud, et see tegelikult ei näita midagi," ütles Paltser.

Tänavune MM-sarja hooaeg toob mitmeid suuri muudatusi, eelkõige tehnilises pooles. Nimelt otsustati kahe hooaja vahelisel ajal, et uuest hooajast MM-sarjas enam hübriidtehnoloogiat ei kasutata.

"See tähendab seda, et üle paari aasta on jälle ainult sisepõlemismootoriga auto. Enam ei ole elektrimootorit, mis jõudu juurde annaks. See jõud on nüüd kadunud. Autod läksid ka kergemaks, umbes 80 kg võrra ning õhupiirajat vähendati millimeetri võrra, et jõu ja kaalu suhe oleks paigas. Ega seal suuresti midagi muud muutunud ei ole. Nagu Ott ütles, siis ega see auto väga keeruline ei ole. Tavavaataja sellest väga aru ei saa. Autod on endiselt kiired, aga autos sees olles piloodid kindlasti tajuvad seda," selgitas Paltser.

Uuenduskuuri läbis ka punktisüsteem. Laupäevase seisu järel enam punkte ei teenita ning uue süsteemi kohaselt teenib rallivõitja taas 25 punkti, kuid pühapäeval saab teenida kuni kümme lisapunkti.

"Eelmise punktisüsteemi peamine kriitika oli see, et nii kõrvaltvaatajatele kui ka sõitjatele oli segane, kes ja kui palju punkte teenib. Nüüd on oluliselt lihtsam süsteem: võitja saab kõige rohkem punkte, lisaks jagatakse pühapäevase arvestuse eest viis ja punktikatsel veel viis punkti. Seega pühapäeval peaks rohkem põnevust olema ja uus süsteem annab hea võimaluse ka neile, kes on eelnevatel päevadel katkestanud."

Kas Eesti rallifännide ootused saavad Monte Carlos vastatud? "Ott ütles eilse testikatse järel, et kõige olulisem on nüüd aru saada, mida rehvid teevad, sest see saab olema selle nädalavahetuse kõige suurem võti. Loomulikult ilmaolud ka juurde. Nädala alguses olid lumised olud, kuid nüüd lubab ilmaprognoos nädalavahetuseks kuni 10 soojakraadi. See lumi sulab kõik ära ja hommikuti saab olema musta jääd. Ott ütles, et kõige olulisem on hooajale positiivne algus teha. Viimastel aastatel pole see õnnestunud."

Paltseri arvates on suurimad tiitlipretendendid Tänak, valitsev maailmameister Thierry Neuville ning Toyota piloodid Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans. "Ma ikkagi võtaks suure neliku kokku. Nemad on need, kes hakkavad MM-tiitli eest heitlema. Hyundail tuleb järgmisel MM-etapil Rootsis ka uuendustega auto, nii et loodetavasti saavad nad sel aastal paremini Toyotale vastu."

Monte Carlo ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval 19.05, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.