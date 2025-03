Tänak Keenia ralli eel: loodetavasti lahkume suure võidukarikaga

Tänavu on MM-sarjas peetud kaks etappi ning mõlemal on võidutsenud Toyota sõitja: Sebastien Ogier võidutses hooaja avaetapil Monte Carlos ning Elfyn Evans teenis võidu Rootsi lumerallil. Rallimehi ootab järgmisena ees Safari ralli, kus Toyota viimasel neljal aastal võidu teeninud on.

Alates 2021. aastast, mil Safari ralli WRC kalendrisse naasis, on Ott Tänak (Hyundai) Keenias teeninud vaid ühe pjedestaalikoha. "Safari ralli on võistluskalendris kõige suurem väljakutse," ütles eestlane tänavuse mõõduvõtu eel.

"Teed on ülimalt karmid ja nõudlikud, aga samas ka väga kiired. Nagu eelmisel aastal avastasime, võivad kivid iga hetk teele sattuda, seega peab sel rallil kõigeks valmis olema," jätkas Tänak. "Eesmärk on leida täiuslik tasakaal, et saaksime ka riskida, aga see pole kunagi kerge. Peame usaldama autot, et saaksime suruda ka keerulistes kohtades."

"Võistleme tihtipeale väga avatud maastikul, kus ei ole meie ümber peale kaelkirjakute ja sebrade just väga palju. Tahame lahkuda Keeniast ilma ühegi murekohata ning suure võidukarikaga," lõpetas Tänak.

Eestlane on sel hooajal kogunud 26 punktiga, millega jätkab üldarvestuses viiendal kohal. Esikohal on 61 punktiga Evans, kes edestab Ogier'd (33 p), Kalle Rovanperä (Toyota; 31 p) ning Thierry Neuville'i (Hyundai; 29 p).

Tänaku ja Neuville'i tiimikaaslane Adrien Fourmaux alustas hooaega kolmanda kohaga, aga Rootsist lahkus prantslane katkestamise järel vaid ühe punktiga. Fourmaux esindas mullu M-Sport Fordi, kuid teenis Keenias soliidse kolmanda koha.

Ta loodab Rootsis juhtunu unustada ning oma hooaja taas kursile saada. "Õppisin eelmisel aastal, et Keenia ralli erineb kõigist teistest. Kõige tähtsam asi on vastupidavus ning auto ja rehvide säilitamine. See on väga pikk ralli, väga karm ralli ning kõige kiirem ekipaaž ei teeni alati esikohta. Seal peab algusest lõpuni targasti sõitma," ütles Fourmaux.

Keenia ralli saab alguse järgmisel kolmapäeval, 19. märtsil testikatsega, esimesed kiiruskatsed läbitakse aga neljapäeval. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.