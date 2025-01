Auto seadistust muutnud Tänak: peame kiirema rütmi leidma

Ott Tänak on autoralli MM-sarja hooaega alustanud stabiilselt, kuid veidi aeglaselt. Eestlane rääkis pärast Monte Carlo ralli reedest võistluspäeva, et pidi auto seadistust muutma ning eesmärk laupäevaks on tempo taas üles leida.

Neljapäeva neljandal kohal lõpetanud Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja (Hyundai) sõitsid kuuendal katsel kraavi ning lõhkusid oma auto taguosa täielikult, kuid pääsesid õnneks kiiresti teele tagasi.

Eestlased pole veel Monte Carlo rallil katset esikolmikus lõpetanud, aga esimese täispika võistluspäeva lõpetasid nad viiendal kohal. "Ma ei tea küll, kui ohutult, aga kohale me jõudsime," ütles Tänak pärast üheksandat kiiruskatset. "Pärastlõunal oli paras katsumus kiiruse leidmisega, ma ei tundnud end autos piisavalt hästi."

"Leidsime enne viimast katset mõned seadistused, mis ei olnud nii, nagu oleks pidanud olema. Pärast seda käitus auto paremini, nüüd peame kiirema rütmi üles leidma," lisas ta.

Monte Carlo ralli teed on ettearvamatud ning jäised. "See on olnud suur väljakutse. Tingimused muutuvad konstantselt, isegi esimese ja teise läbimise vahel. Sa ei tunne teed enam äragi," ütles Tänak. "Nägime täna peaaegu kõike, alates kuivast asfaldist kuni musta jääni. Kontrast pidamises võib ühel katsel suuresti muutuda. Lõpuks pead lihtsalt olemasoleva info peale lootma, seda usaldama."

Laupäeval on ajakavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 120,66 kilomeetrit. Nende hulgas La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire kiiruskatse, mille pikkus on 27 kilomeetrit. Tingimused palju paremaks ei lähe, Monte Carlole omaselt on teed kas niisked või jäised.

"Peame vaatama, mida homne toob. Kõik sõltub teeoludest," lõpetas Tänak.

Pärast reedet on esikohal üheksakordne rallivõitja Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab Elfyn Evansit (Toyota; +12,6) ja Adrien Fourmaux'd (Hyundai; +14,2). Esikolmikust jääb esimesena välja Kalle Rovanperä (Toyota; +38,5), kelle edu Tänaku (+47,3) ees on 8,8 sekundit.

Reedene võistluspäev algab kell 9.59, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.