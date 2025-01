Marten Liiv jagab EM-il kahe sõidu järel kuuendat kohta

Kaks aastat tagasi EM-il mitmevõistluses pronksile tulnud Liiv alustas võistlusi 500 meetri distantsil, kus ta uisutas koos poolaka Damian Žurekiga. Vastane võitis duelli ajaga 34,66, edestades eestlast 22 sajandikuga. Liiv sai esimese ala kokkuvõttes kuuenda koha (+0,41).

Esimese sõidu kiireim oli hollandlane Jenning De Boo 34,47-ga. Talle järgnesid kaasmaalane Merijn Scheperkamp (+0,13) ja Žurek (+0,18).

Järgmisena oli kavas 1000 meetri distants ning Liiv uisutas taas välja paremuselt kuuenda aja (+1,17). De Boo pani ka 1000 meetris oma paremuse maksma, võidutsedes ajaga 1.07,29. Teise ja kolmanda koha hõivasid tema koondisekaaslased Tim Prins (+0,60) ja Merijn Scheperkamp (+0,90).

Joonas Valge sai 500 meetris kirja aja 36,36, mis andis talle 20 mehe konkurentsis 19. koha (+1,89). Pikemal distantsil leppis Valge viimase ehk 20. kohaga (+5,72).

Kahe sõidu järel on Liivil 69,110 punkti, millega ta jagab koos sakslase Hendrik Dombekiga kuuendat kohta. Valge on 72,865 silmaga 20. kohal. Võistlust juhib De Boo 68,115 punktiga, tema kannul on Scheperkamp (68,695) ja Žurek (68,820).

Naiste mitmevõistluses on hollandlannadel kolmikjuhtimine. Liidrikohta hoiab Jutta Leerdam (74,875), teine on Femke Kok (75,065) ja kolmas Suzanne Schulting (75,520).

Laupäevane võistluspäev algab meeste jaoks kell 12.23, kui toimub 500 m teine sõit. Mitmevõistlus lõppeb 1000 m teise sõiduga, mis algab kell 15.05.