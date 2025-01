Alev: eelmise aastaga võrreldes kõva edasiminek

Alev sai pühapäevasel viimasel etapil 31. koha ning lõpetas Tour de Ski kokkuvõttes 24. kohal. Kui kaks nädalat enne suusatuuri algust saavutas Alev Davosis 20 km klassikasõidus karjääri parima, 12. koha, siis seekordsel tuuril jäi tema saagiks üks 20. koht. Mullu oli ta Tour de Ski kokkuvõttes 44.

"Olen nüüd teist korda Alpe Cermisi otsa jõudnud, kindlasti kõva edasiminek võrreldes eelmise aastaga. Kokkuvõttes 24., päris eesmärki ei täitnud, aga 4- võib tuuri hindeks anda. Toblachi viimasesse viiekilomeetrisesse ringi jäi hea kokkuvõtte koht, aga jõudsin ilusti lõpuni välja. Korralik sooritus, eneseületamist ei teinud, aga miinimum sai tehtud," kommenteeris Alev ise oma tuuri pärast finišit.

Eesti meeste parima ühe etapi tulemuse eest hoolitses Martin Himma, kes saavutas aasta viimasel päeval Toblachis 20 km vabatehnikasõidus 15. koha. See tähistab ühtlasi tema senise karjääri parimat saavutust. "Täna hommikul olin tõsiselt väsinud ja mõtlesin, kas on mõtet starti minna. Tegelikult oli täitsa okei, lõputõusu algus väga raske, aga praegu on väga hea meel, et lõpuni tulin. Tulin mitte väga suurte ootustega, aga lahkuda karjääri parima tulemusega - olen rahul," tõdes Himma.

Esmakordselt Tour de Ski algusest lõpuni kaasa teinud Henri Roos sai kokkuvõttes 53. koha, parimaks tulemuseks jäi klassikasprindi kvalifikatsioonis saadud 34. koht. "Hea meel on siin üleval olla! Tänane oli oodatust raskem, viimased poolteist kilomeetrit venisid ikka metsikult. Lõppu jõudsin ja mul on hea meel, et see tuur tehtud sai," ütles Roos.