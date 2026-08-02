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Varjun koduse tippturniiri järel: ei tasu karta, et tipud on meist üle pea

Golf
Foto: Kuvatõmmis
Golf

Jõelähtmel asuvas golfikeskuses lõppenud Euroopa golfisarja osavõistluse Infortar Estonian Challenge võitis šotlane Rory Franssen. Parima eestlasena jäi Markus Varjun jagama 31. kohta.

Neli päeva sai Jõelähtmel näha profitasemel golfi, kus ajalugu tehti HotelPlanner Touri sarjas ka eestlaste jaoks. Esmakordselt pääsesid cut'ist läbi ehk jagatud 60 parima hulka kolm Eesti mängijat. Parima tulemuse kokkuvõttes sai Markus Varjun, kes mängis nelja päeva peale seitse lööki alla raja par'i. Tasuks jagatud 31. koht. Viimasel päeval olid tuuleolud aga piisavalt keerulised.

"Mänguga võib tegelikult rahule jääda, tegin omad asjad ära," kinnitas Varjun ERR-ile. "Griinidel oli väga keeruline, mitte midagi ei kukkunud, aga lõin palli hästi. Tegelt ei olnud mängupildis üldse hullu. Golf on niimoodi vahepeal, et lööd hästi, aga tulemus on natukene kehvem. Ma arvan, et esimese turniiri kohta, kus cut on läbitud, on väga kena sooritus."

"Tegelikult vaadates, millised mehed seal tipus on, siis väga palju erinevust tegelikult ei ole. Siin midagi karta ei tasu, et keegi on parem või üle pea. Keskmise või okei mänguga me oleme täiesti tasa teistega. Kui meil on hea nädal, siis me võime ka seal esiviisikus olla või isegi võita. See on väga positiivne sellest nädalast," lisas Varjun.

Cut'ist sai edasi ka Kevin Christopher Jegers, kes kogu turniiri peale suutis mängida tulemuseks kaks lööki alla raja par'i. Pühapäeval tuli leppida viie löögiga üle raja par'i. Kokkuvõttes jäi Jegers jagama 57. kohta.

"Suhteliselt katastroof algusest lõpuni, ei saanud kuidagi käima ja kõik löögid, mis üritasin teha, ei tulnud päris nii välja, nagu soovisin. Nii on väga raske mingit hoogu saada," tõdes Jegers. "Aga on mis on ja eks tuleb ka selliseid päevi. Kokkuvõttes on ikka hea meel; lõpp ei olnud selline, nagu ma tahtsin, aga vähemalt peamine eesmärk sai tehtud ja siit ainult paremaks."

Jegersi sõnul aitas esmakordselt profitasemel cut'ist edasi saada ka koduväljak, siiski sundis väljaku tundmine teda ka rohkem riskima. "Mingil määral aitas jah: teadsid radu, aga mingil määral rohkem teades läksid ka rohkem riskima. Vahel võib-olla see risk ei tasunud ära, aga ma arvan, et kokkuvõttes ikkagi aitas, et tundsid väljakut ja tundsid ennast mugavalt."

Kolmanda eestlasena pääses esmakordselt edasi ka Ralf Johan Kivi, kes suutis sarnaselt Jegersile nelja päevaga mängida kaks lööki alla raja par'i ning jäi samuti 57. kohta jagama. "Veidi nagu Ameerika mäed, algul ei saanud vedama. Lõpuks hakkas putt jooksma, siis oli natukene toredam mängida. Pigem oli ikkagi positiivne nädal," sõnas Kivi.

Kui Varjuni ja Jegersi jaoks algab järgmisel nädalal uus profitasemel turniir šotimaal, siis Kivi võtab uuest etapist osa alles nädal hiljem Iirimaal. "Järgmine nädal on puhkus, on aega harjutada. Ülejärgmine nädal mängin Iirimaal ja mängin siis terve kuu jutti, et pärast Iirimaad Soomes, Rootsis ja Poolas. Siis on veel poolteist nädalat pausi ja septembri keskel mängin Qualifying Schooli Rootsis," rääkis Kivi.

Infortar Estonian Challenge'i võitis šotlane Rory Franssen, kes sai viimasel päeval kirja 5 ning nelja päeva kokkuvõttes 19 lööki alla raja par'i.

Toimetaja: Anders Nõmm

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