Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

Eesti rattur Oliver Mätik lõpetas Prantsusmaal sõidetud maineka Tour de l'Aveniri 76. kohaga. Tudor Pro Cycling Team U-23 ridades võistelnud Mätiku sõnul oli maailma paremiku osalusel peetud velotuuri tase isegi kõrgem kui U-23 Giro d'Italial.

Mätiku parimaks tulemuseks jäi neljanda etapi 14. koht. 133-kilomeetrisel etapil kuulus eestlane pikalt tugevasse jooksikute gruppi, mis püüti peagrupi poolt kinni alles 300 meetrit enne finišit.

"Velotuur oli päris raske ja mulle tundus isegi, et tase oli siin natuke kõrgem kui U23 Giro d'Italial," ütles Mätik.

Teistel etappidel sai Mätik 25., 45., 23., 100., 101. ja 79. koha. Noorratturite arvestuses lõpetas ta 41. positsioonil.

Tudori U-23 tiimi eesmärk oli tuurilt võita vähemalt üks etapp. See jäi saavutamata, kuid meeskond jõudis kolmel korral esikümnesse. "Üldiselt jäime kogu tiimiga rahule sellega, kuidas meil Tour de l'Avenir läks. Olime kolm korda kümne parema seas ning sõitsime igat etappi ühtse meeskonnana," rääkis Mätik.

Tuuri esimesi etappe iseloomustasid Mätiku sõnul närvilisus ja sagedased kukkumised. Teisel etapil tuli võistlus koguni neutraliseerida, sest kõigi kukkumiste teenindamiseks polnud piisavalt kiirabiautosid.

Mätik sai esimestel etappidel ka ise tulemuse peale sõita, kuid tunnistas, et võiduvõimalust ei õnnestunud seekord realiseerida.

"Sain esimesel ja kolmandal etapil võimaluse ka enda tulemuse peale sõita, aga kahjuks seekord veel võidule väga lähedale ei jõudnud, kuna ma ei teinud sõidu ajal kõige paremaid taktikalisi otsuseid," ütles eestlane.

Kõige rohkem jäi Mätik rahule neljanda etapiga. Ta kuulus seal tugevasse jooksikute gruppi, millel oli võimalus võidu nimel võidelda.

"Seal oleks olnud suur võimalus võidu peale mängida, aga viimased kümme kilomeetrit oli tugev vastutuul ja seetõttu lõppes jooksikute pundis koostöö. Sellegipoolest on mul hea meel, et sain jälle sõita ühel kõrgeima tasemega U-23 mitmepäevasõidul. See annab kindlasti järgmisteks võistlusteks palju juurde," sõnas Mätik.

Tour de l'Aveniri võitis itaallane Lorenzo Mark Finn, kes edestas belglasi Niels Driesenit 2.34 ja Matteo Vanhuffelit 3.42-ga. Tänavune võidusõit oli ajalooline, sest esimest korda lubati velotuurile seniste rahvuskoondiste asemel ka klubide arendusmeeskonnad.