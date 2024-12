Külmakraadide puudumine raskendab Tehvandil kunstlume tootmist

Külmakraadide puudumine tähendas, et pühade ajal polnud Tehvandi spordikeskuse töötajatel tarvis unetuid öid veeta. Kunstlume tootmiseks praegu vajalikke tingimusi pole. Jõuludeks pakuti harrastajatele siiski võimalus mõnedki suusakilomeetrid kätte saada.

"Oleme siin valmis saanud siis 1,5-kilomeetrise ringi, mida üritame säilitada. On arusaadav, et osad harrastajad on pahameelt väljendanud, et miks iga päev rada ei hooldata. Aga kuna me oleme võistluskeskus, siis pigem katsume seda rada ikkagi säilitada võistluste jaoks," selgitas Tehvandi Spordikeskuse spordirajatiste juht Tiit Tammemäe.

Kunstlume tootmiseks on tarvis stabiilsemaid külmakraade. Vastasel juhul kujuneb tegevus vähetõhusaks ja majanduslikult ebamõistlikuks. Samas peab lõpuks ikkagi lahenduse leidma ja vajadusel kasutama ka energiakulukat lumetootmiskonteinerit. Seegi talv on Tehvandil rahvusvaheliste võistluste mõttes vastutusrikas.

"Just vaatasin siin arvudele otsa. Tegelikult oleme lund teinud 118-119 tundi. Ja sellest, võin küll julgelt öelda, et üks öö, kui oli viis ja hommikul langes siin kuue peale – siis oleks mõistlik murdmaale lumetegemise ilm olnud. See kahe ja kolme kraadiga tegemine – see veekulu on nii suur, et me oleme viis ja pool tuhat kanti vett ära kulutanud. Tavaliselt sellega peaks ikkagi saama juba kahekilomeetrise ringi valmis, aga praegu on meil suurem jagu siis see suvelumi, mis on veetud ja natukene teatud lõigud siis seda, mis me oleme suutnud juurde teha," ütles Tammemäe.

"Plaan on ikka minimaalselt kaks ja pool kilomeetrit kokku saada, millega siis saaks kahevõistluse MK-etapi ära teha. Ja loomulikult hüppemägi. Ja peale seda vaatame siis laskesuusatamise IBU karikasarja finaaletapile otsa. Seal on kuni 3,3-kilomeetrised ringid. Ja ma usun, et me saame hakkama."

Suusaring on võistlusvälisel ajal harrastajatele avatud ning koolivaheajal on Tehvandile laagrisse tulnud ka Tallinna-gruppe.