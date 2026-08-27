FOTOD | Norra laskesuusatajad valmistuvad Otepääl maailmameistrivõistlusteks

Otepääle sõitsid laagrisse nii Norra meeste A- kui B-koondis ehk kokku 12 sportlast. "Paljud Norra koondise sportlased on Otepääl talvel võistelnud, kuid mitme tipptegija jaoks on see esimene kord siin suvel treenida. Eelkõige soovivad nad põhjalikumalt tundma õppida Otepää lasketiiru ja selle eripärasid. Ka Norra meeste koondise peatreener Patrick Oberegger on Otepääl suvisel ajal esimest korda ning tema tagasiside treeningtingimustele ja -keskusele on olnud väga positiivne," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Norra ja Eesti laskesuusatamise alaliidud on varem koostööd teinud pigem järelkasvukoondiste osas. Näiteks on mitu aastat toimunud järelkasvukoondiste ühislaagrid nii Otepääl kui ka Lillehammeris.

Otepääl peetavate maailmameistrivõistluste eel on koostöö laienenud ka täiskasvanute tasandile. "Norra ja Eesti koondise treenerid ja taustajõud on olnud omavahel tihedas suhtluses. Kavas on teha norrakatega mõned ühised tugevamad võtmetreeningud enne Eesti meistrivõistluseid," sõnas Kõiv.

Norra koondis lõpetab Otepää laagri Eesti meistrivõistlustel osalemisega. "Hetkel on Norra koondisel plaanis osaleda laupäeval, 5. septembril toimuval sprindivõistlusel. Starti on oodata ka Läti tippe. Kuna tegemist on lahtiste Eesti meistrivõistlustega, siis konkurents Eesti meistritiitlile on sel aastal väga kõva," lisas Kõiv.

Lisaks Norrale on sel suvel Otepääl laagris käinud ka mitmed teised rahvuskoondised. Juunis ja juulis treenisid Tehvandi Spordikeskuse radadel Soome, Läti, Ukraina, Poola, Šveitsi ja Saksamaa koondised.

"Loodetavasti püsib välismaalaste huvi Otepääl treenida ka pärast maailmameistrivõistluseid. Tehvandi Spordikeskus oma kvaliteetse rulliraja ja kompaktsusega on laskesuusamaailmas kindlasti tipptase, mille pärast tasub Eestisse laagrisse sõita," ütles Kõiv.

Eesti lahtised meistrivõistlused suvebiatlonis peetakse laupäeval ja pühapäeval, 5. ja 6. septembril Otepääl Tehvandi spordikeskuses. Maailmameistrivõistlused toimuvad Otepääl järgmisel aastal 9.–21. veebruarini.