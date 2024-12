Aigro ootab põnevusega Nelja hüppemäe turneed: alles nüüd algab tõeline hooaeg

"Väga pettunud ei ole, kuid rahul ka mitte," võttis Aigro oma pühapäevase esituse kokku. "Olin oma hüppetehnikaga liiga agressiivne ega saanud otsal piisavalt jõudu rakendatud."

Aigro sõnul tegi võistlemise keeruliseks Engelbergi hüppemäe tingimused. "See on kiirema hüppeotsaga mägi ja tagantuul tegi olukorra keerulisemaks. Kui ei saa mäele pihta ega head sooritust teha, siis hakkab peas ketrama kerge pinge. Tekib ülemõtlemine."

Esimeses voorus sai Aigro taganttuule eest 20 punkti hüppele juurde, kuid hüpe ise ei õnnestunud plaanipäraselt. "Pärast tõuget arvasin, et maandun 90 meetri peal. Väga raske oli, sest pärast otsa ei saanud suuskadele tuge alla ning sisuliselt liuglesin lihtsalt mäest alla," kirjeldas ta.

Teises voorus oli Aigro liiga agressiivne. "Ma ei suutnud piisavalt pikka liigutust otsa peal teha. See sooritus jääb kripeldama, kuid kokkuvõttes olen nädalavahetusega rahul."

MK-sarja üldarvestuses hoiab liidrikohta 715 punktiga sakslane Pius Paschke, kes piirdus Engelbergis 18. kohaga. Aigro on kogunud 99 punkti ja paikneb 21. kohal.

"Kaks viimast nädalavahetust on olnud raskemad. Kui võetakse maha ja teise vooru ei saa, siis ega see meeldiv tunne ei ole. Üldpildis olen rahul, sest suudan ka halval päeval hüpata kolmekümne parema sisse," võttis eestlane hooaja esimese kolmandiku kokku. "Alles nüüd algab tõeline hooaeg – tuleb Nelja hüppemäe turnee ning siis juba lennumäed. On mida oodata!"

Nelja hüppemäe turnee ehk traditsiooniliselt Oberstdorfi, Garmisch-Partenkircheni, Innsbrucki ja Bischofshofeni suusamägedel toimuv võistlus algab 29. detsembril Oberstdorfis.