Õed Kaasikud jäid Davosis napilt esikümnest välja

Keidy ja Kaidy Kaasiku jõudsid eelsõidust edasi finaali paremuselt 14. ajaga. Kiireimat minekut näitasid rootslannad Emma Ribom ja Jonna Sundling, kellele Kaasikud kaotasid 12,4 sekundiga.

Finaalsõidu alguses langesid eestlannad võistlejaterivi lõppu, kuid võistluse teises pooles suudeti tempot tõsta ja lõpuks teeniti 11. koht (+18,9). Võitjaks tulid Ribom ja Sundling, teise koha saavutasid norralannad Astrid Öyre Slind ja Kristin Austgulen Fosnaes (+3,8) ning kolmandale kohale platseerusid šveitslannad Anja Weber ja Nadine Fähndrich (+4,5).

"See, et nad eelsõidus nii vähe kaotasid, on väga positiivne," arvas treener Jaanus Teppan. "Kui Lillehammeris oli kaotus liidritele 17-18 sekundit, siis täna kõigest kuus sekundit. Iga pingutus arendab kõvasti. Eks paistab, kui sügava väsimuse tänane sõit tekitas, aga võimekus homme-ülehomme 30 hulka tulla on kindlasti olemas."

"Kõige tähtsam oli teha hea sõit kvalifikatsioonis, et pääseda edasi finaalidesse ja see meil õnnestus," ütlesid Kaasikud. "Finaalsõit ei alanud just kõige paremini ja esimene vahetus ei õnnestunud ka väga hästi, aga mida vahetus edasi, seda paremaks läks ja suutsime oma kohta tõsta. Viimasel ringil, viimases kurvis suutsin veel ühest konkurendist mööduda. Arvan, et võtsime tänasest sõidust maksimumi ja jääme oma tulemusega rahule."

Meeste paarissprindis esindasid Eestit Marko Kilp ja Henri Roos, kes said eelsõidus 35 paari konkurentsis 28. koha, kaotades esikoha noppinud šveitslastele Janik Rieblile ja Valerio Grondile 20,26 sekundit.

Finaalis panid oma paremuse maksma norrakad Paal Golberg ja Johannes Hösflot Kläbo, kes edestasid Ribelit ja Grondi 1,75 sekundiga. Kolmandad olid rootslased Johan Häggström ja Edvin Anger (+1,9).

Davosi MK-etapp jätkub laupäeval vabatehnika sprindiga. Kvalifikatsioonid algavad kell 15.45 ja põhivõistlus kell 18.15. Eestlastest stardivad õed Kaasikud, Karl Sebastian Dremljuga, Henri Roos, Marko Kilp ja Martin Himma.