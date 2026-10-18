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Eesti judokad võitsid kadettide EK-etapil neli medalit

Judo
Eesti judokad Lätis toimunud EK-etapil
Eesti judokad Lätis toimunud EK-etapil Autor/allikas: Eesti Judoliit
Judo

Eesti judokad tegid Lätis toimunud kadettide EK-etapil häid tulemusi, tulles koju nelja pronksmedaliga.

Neidudest tuli pronksmedalile Roxanne Moniik Ortega (-44 kg, Judoakadeemia). Noormeestest maadlesid ennast pjedestaalile ja said kaela pronksmedalid Judoklubi Aitado sportlased Georg Sebastian Nõges (-73 kg) ja Bruno Hristoforov (-81 kg) ning Spordiklubi Ookamist Hüüd-Keerit Truuverk (-90 kg).

Aitado treener Karl Tüksammel ütles, et EK-etapiks tulemuslikke eesmärke ei seatud. "Tulime pingevabalt võistlusmatše saama treeningu eesmärgil. Ütlesin poistele ka, et võtame seda nagu randor'i (treeningmaadlus - toim) trenni, ainult, et koos kohtunikuga. Seda enam on tore, et poisid medalini jõudsid. Uuel aastal vahetavad poisid vanuseklassi, nii et nüüd läheb ettevalmistus juunioridesse üleminekuks ja kui kõik sujub, saame alustada juba seal EK-etappidega," rääkis Tüksammel.

Finaalblokki maadles ennast ka Anastasia Zahharova (-63 kg, Spordiklubi Kibuvits), kes pidi siiski pronksmatšis tunnistama vastase paremust ja võtma vastu viienda koha.

Eesti kadettide koondisel pika pausi jaoks aega ei jää, järgmise mõõduvõtuna ootab ees 7.-8. novembril Ungaris toimuv Györi EK-etapp. Riia judomatid ei jää aga kauaks tühjaks, juba 14.-15. novembril on Lätis võistlustulle astumas U-14 ja U-16 vanuseklassi noored, kes osalevad Euroopa Judoliidu (EJU) Judo Hopes turniiril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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