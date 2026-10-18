Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve

Kodupubliku ees kaks kindlat kaotust saanud Sputnik läks Zagrebi klubi vastu juhtima 12. minutil, kui tabamuseni jõudis Maksim Tsaltsev. 17. minutil viskas värava ka Andrei Rozinko. Maksim Turovski kasvatas kohe teise perioodi alguses edu kolmele väravale, kuid sel kolmandikul rohkem väravalisa ei sündinud.

Sputnik sai otsustaval kolmandikul aga tublisti lustida, kui vastase väravavõrku saadeti lausa viis litrit. Esmalt tegi skoori Andrejs Kostjuks, siis sai Turovski teise tabamuse kirja ning värava viskasid veel Jan Lukats ja Andrei Rae. Võidule pani hüüumärgi Tsaltsev, kelle teine tabamus vormistas Sputnikule kindla 8:0 (2:0, 1:0, 5:0) võidu.

Tsaltsev ja Turovski said kirja ka kaks väravasöötu ehk kogusid neli resultatiivsuspunkti. Samuti väravaid visanud Rae ja Kostjuksi arvele jäi kolm resultatiivsuspunkti. Sputniku väravat kaitses Sergei Andrejev, kes tegi 21 tõrjet ja valiti võitjate poolelt mängu parimaks.

Kohtla-Järvel toimunud kontinentaalkarikasarja turniiri võitis Brasovi klubi Corona, kes võitis kõik kolm kohtumist ja pääses teise ringi. Teise koha sai kahe võiduga Budapesti Jegkorong Akademia, Sputnik jäi kolmandaks ja Zagreb punktiarvet ei avanud.